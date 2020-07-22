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Teknoloji Turkcellden yapay zeka Go Kasa geliyor
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Turkcell'den yapay zeka Go Kasa geliyor

Türk mühendislerin Turkcell için geliştirdiği yapay zeka tabanlı Go Kasa sistemi müşterilerin hizmetine sunulmaya başlandı. Yapay zeka ile amaçlanan işlemlerde hata risikini sıfıra indirip onaylanma süreçlerinde müşterilerin mağduriyetini minimuma indirmek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Hizmet sektöründe yapay zeka etkisi giderek artıyor. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği Go Kasa adlı yapay zeka sistemi müşteriler için hizmete girmeye başlıyor.

Sistemin en temel amacı ise müşterilerin hayatını kolaylaştırıp yapılan hataları sıfıra indirmek.

  • Turkcell, mağazalarını ziyaret eden müşterilerine daha fazla dijital ve görsel deneyim yaşatmak amacıyla yapay zeka (AI) destekli "Go Kasa" sistemini hizmete sundu.

Turkcell açıklamasına göre, Turkcell mağazalarını ziyaret eden müşterilerin dijital deneyimlerini artırmak amacıyla geliştirilen yapay zeka destekli "Go Kasa" sistemi, uygun paket, DSS ve kampanyalar konusunda hem müşterilere hem de personele kolaylık ve hız sağlıyor.

Müşterilerin kullanım alışkanlığına göre en uygun paketleri seçenekler halinde sunan Go Kasa, çok daha hızlı karar alınmasını sağlıyor.

Kasa önündeki dijital ekranlar üzerinden çalışan "Go Kasa" sistemi, paket değişikliği ya da cihaz satışı gibi konularda müşterilere ayrıntılı bilgi verirken zaman kaybını da minimuma indiriyor.

Go Kasa yapay zeka

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  • Müşterilerin kendilerine özel paket ve cihazların yanı sıra dijital servisler hakkında hızlı ve doğru şekilde bilgilendirilmesini sağlayan Go Kasa sistemi, kurum fatura ödemeleri gibi mağazalarda faydalanabilen hizmetler konusunda da bilgilendirmek için kullanılabiliyor.

Go Kasa’nın sunduğu fırsatlardan faydalanabilmek için müşterilerin yapması gereken tek şey ödeme noktasında/kasada kendileriyle ilgilenen personele telefon numaralarını söylemek. Numaranın sisteme girilmesinin ardından Go Kasa, müşterinin ihtiyaç ve taleplerine en uygun seçenekleri ekrana yansıtıyor.

Daha hızlı, daha çık bir hizmet sunmak amaçlanıyor

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, Go Kasa sistemi sayesinde müşterilerini kendilerine en uygun ürün ve hizmetlere daha etkin şekilde yönlendirebildiklerini belirterek,

  • "Müşterilerimiz, Go Kasa sayesinde kendilerine özel fırsatlar konusunda doğru zamanda, daha hızlı, daha açık ve daha detaylı şekilde bilgi alıp bu fırsatlardan hızlıca faydalanabiliyor.

Müşterinin numarası girildiğinde kendisinin kullanım alışkanlıklarını analiz eden Go Kasa en uygun seçeneklere yönlendiriyor. Turkcell mühendislerince geliştirilen yapay zeka teknolojisinin bir ürünü olan Go Kasa, işlemlerde hata riskinin azaltılarak iptal/düzeltme süreci nedeniyle müşteri mağduriyetinin önüne geçilmesine de yardımcı oluyor." bilgilerini verdi.

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