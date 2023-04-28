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Teknoloji

Türkiye'nin gurur günü: Ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2 ilk kez havalandı

Son dönemde Kızılelma, ANKA-3, TCG Anadolu ile savunma sanayiinde gurur dolu günler yaşayan Türkiye bir mutluluğu daha yaşadı. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ATAK 2 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ilk kez havalandı. Dünyanın bu sınıftaki üçüncü helikopteri olan ATAK-2, 10 ton ağırlığa ve 1200 kg'lık mühimmat kapasitesine sahip.

21:58 . 28/04/2023 Cuma
DHA
Ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2

Ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2'nin ilk kez havalandığını duyurdu ve görüntülerini paylaştı.


Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2'nin ilk kez havalandığını duyurdu. Demir paylaşımında, "İstanbul'daki TEKNOFEST coşkusuna Ankara'dan müjdeli bir selam ile katılıyoruz. Ağır Sınıf Taarruz Helikopterimiz ATAK-2 ilk kez havalandı. TUSAŞ ve katkıda bulunan tüm paydaşlarımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bin 200 kilogramlık mühimmat kapasitesine sahip

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından ATAK-2'nin üretim ve test sürecine ilişkin, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ATAK 2 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri projesi kapsamında çalışmalar 17 Şubat 2019 tarihinde başladı. Tasarım ve yapısal üretim faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yer testleri başlatılan ATAK 2 ilk motor çalıştırma gereksinimleri olan testleri başarıyla sonuçlandırarak projenin en önemli virajlarından biri olan ilk motor çalıştırmasını da 23 Nisan 2023 tarihinde başarıyla icra etti. Bu tarihten itibaren yerde motor çalıştırma ve dayanıklılık testlerini icra eden ATAK 2, bugün itibarıyla tekerlerini yerden tamamen keserek 15.00 ile 15.15 saatleri arasında ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Dünyanın bu sınıftaki üçüncü helikopteri olan ATAK-2, 10 ton ağırlığa ve 1200 kg'lık mühimmat kapasitesine sahiptir" açıklaması yapıldı.


Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na 'siyasallaşma' yanıtı: Ortaklarınız SİHA'larımıza 'katil' derken tek söz edemediniz
Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na 'siyasallaşma' yanıtı: Ortaklarınız SİHA'larımıza 'katil' derken tek söz edemediniz

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, göreve gelmesi durumunda Atatürk Havalimanı'nı Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahiplerine teslim edeceğini duyuran Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti. CHP lideri, Bayraktar'a yanıt vererek, "Bu kadar siyasallaşmayın, ailecek bizim için değerlisiniz" ifadelerini kullanmıştı. Bayraktar, Kılıçdaroğlu'nun kendisi için yaptığı paylaşıma yanıt vererek, "Kemal Bey, sizin gözünüzde hakikaten bir değerimiz olsaydı milletvekilleriniz, belediye başkanlarınız ve bazı ittifak ortaklarınız halkımıza yönelik teröre son veren yerli ve millî SİHA'larımızı “katil” olmakla suçladıkları zaman onlara karşı çıkar ve bu iddianın hiçbir şekilde gerçek olmadığı yolunda tek bir söz ederdiniz." dedi.


#ATAK-2
#Helikopter
#Taarruz Helikopteri
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