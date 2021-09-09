Twitter gruplara ayrılmış alanları Topluluklar özelliğiyle kullanıma sunuyor

Twitter, gruplar için yeni özellikler alıyor. Şirket son olarak platformda 'daha samimi bir sohbet alanı' oluşması açısından Topluluklar özelliğini test etmeye başlıyor.

Şubat'ta ortaya çıkan ilk detayların ardından sistemi geliştirmeye devam eden platform, Facebook'ta halka açık bir grup gibi değerlendiriliyor. Topluluklar, belirli konulara ayrılıyor ve üyeler özel bir grup zaman çizelgesine tweet gönderebiliyor. Her topluluğun, grup için kurallar belirleyen kendi moderatörleri oluyor ve kullanıcıların katılmak için mevcut bir üye ya da moderatör tarafından davet edilmesi gerekiyor.

Twitter Toplulukları, insanların daha nezih bir ortamda özel bir konuyla alakalı konuşmalarını sağlayacak gibi görünüyor.

Bu özellik, platform için uzun süredir devam eden bir sorunu ele almak adına geliştirilmiş durumda. Yeni kullanıcıların daha nezih bir ortamda iletişime geçmesi bekleniyor. Normal şartlarda şirket bu konuyu Topics özelliği ile halletmeye çalıştı. Ancak Topluluklar bu fikri bir adım daha öteye taşıyor.

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Twitter, ilk Topluluklar sisteminin cilt bakımı, astroloji, spor, ayakkabılar ve köpekler gibi popüler konulara odaklanacağını ancak zaman içinde grupların niş tartışmaları yansıtmasını beklediğini belirtiyor. Moderatörler ve üyeler herkesi katılmaya davet edebilecek olsa da Twitter şimdilik yalnızca bir avuç toplulukla özelliği aktif etmeye başlıyor. Önümüzdeki aylarda ise kapsam alanının genişlemesi bekleniyor.

Bu arada Twitter bir yandan da sosyal gizlilik paketiyle alakalı çeşitli düzenlemeler yapıyor.

Twitter, duyurduğu sosyal gizlilik paketiyle birlikte bir dizi yeni özellik sunuyor. Tweet arşivleme, sohbetten ayrılma, beğenilen tweet'leri gizleme ve takipçileri listeden çıkarma gibi detaylar ilk sırada yer alıyor. Böylece kullanıcılar paylaşımlarını herkesten gizleyip arşive çekebilecek; bulunmak istemedikleri sohbetten çıkabilecek, tweet'lerini gizleyerek diğer kullanıcıların görmesini engelleyebilecek ve takipçi listesinden istediği kişileri çıkartabilecek. REKLAM

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