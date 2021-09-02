Teknoloji Twitter Güvenlik Modu özelliğini aktif etti
İNTERNET

Twitter Güvenlik Modu özelliğini aktif etti

Twitter, sözlü tacizde bulunan hesapların 7 gün boyunca engellenmesini sağlayan yeni Güvenlik Modu özelliğini aktif hale getirdi. Atılan bu adım, hakaret ve nefret söylemlerinin önüne geçilmesi için büyük önem taşıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter Güvenlik Modu özelliğini aktif etti
Twitter

Twitter, zararlı sayılabilecek içerikler üzerindeki kontrolünü artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde Kovid-19 ya da aşılanma hakkındaki olumsuz tweet'ler üzerinde çeşitli düzenlemeler yapan platform, şimdi ise Güvenlik Modu isimli yeni özellikle sözlü tacize karşı yeni bir önlem alıyor.

Twitter Güvenlik Modu nedir?

İlk kez Şubat'ta duyurulan bu özellik, taciz potansiyelli hesapların 7 gün boyunca engellenmesini sağlıyor. Twitter, kurulan sistemin aslına bakılırsa etkileşimi düşürmeyeceğini özellikle belirtiyor.

Twitter'ın yaptığı açıklamadan özetler ise şu şekilde:

    Güvenlik Modu, zararlı dil kullanım potansiyeline sahip kişilerin 7 gün engellenmesini sağlıyor. Tabii hakaret ve nefret söylemleri de buna dahil. Etkinleştirildiğinde sistem otomatik olarak çalışmaya başlıyor.

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