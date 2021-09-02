Twitter Güvenlik Modu özelliğini aktif etti

Twitter, zararlı sayılabilecek içerikler üzerindeki kontrolünü artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde Kovid-19 ya da aşılanma hakkındaki olumsuz tweet'ler üzerinde çeşitli düzenlemeler yapan platform, şimdi ise Güvenlik Modu isimli yeni özellikle sözlü tacize karşı yeni bir önlem alıyor.
Introducing Safety Mode. A new way to limit unwelcome interactions on Twitter. pic.twitter.com/xa5Ot2TVhF
— Twitter Safety (@TwitterSafety) September 1, 2021
Twitter Güvenlik Modu nedir?
İlk kez Şubat'ta duyurulan bu özellik, taciz potansiyelli hesapların 7 gün boyunca engellenmesini sağlıyor. Twitter, kurulan sistemin aslına bakılırsa etkileşimi düşürmeyeceğini özellikle belirtiyor.
Twitter'ın yaptığı açıklamadan özetler ise şu şekilde:
- Güvenlik Modu, zararlı dil kullanım potansiyeline sahip kişilerin 7 gün engellenmesini sağlıyor. Tabii hakaret ve nefret söylemleri de buna dahil. Etkinleştirildiğinde sistem otomatik olarak çalışmaya başlıyor.