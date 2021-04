Twitter koronavirüs aşıları hakkında yeni bilgi kartları sunmaya başlıyor

Twitter, hafta başında yaptığı açıklamayla birlikte Twitter kullanıcıları için akışın en üst kısmında COVID-19 aşıları hakkında bilgi içeren çeşitli kutucuklar göstermeye başlıyor. Bildirim, insanların bu aşıların güvenliği ve etkinliği hakkında halk sağlığı uzmanlarından gelen bilgilere yönlendirme yapıyor. Hatta şirket bir tweet'te doğrudan şu açıklamayı da veriyor:

COVID-19 aşıları daha yaygın hale geldikçe, ülkenizdeki en son aşı bilgilerinize erişmenizi istiyoruz.

As COVID-19 vaccinations become more widely available, we want you to have access to the latest vaccine info in your country.



This week you'll see a prompt in your timeline that links to sources about vaccine safety, efficacy, and news from public health experts. April 26, 2021

Benzer önlemler diğer sosyal ağlarda da yer alıyor. Hatta YouTube da bugün itibariyle yine COVID-19 aşılarıylaalakalı çeşitli bilgiler içeren kutucukları göstermeye başladı. Facebook ise aşı süreçleriyle alakalı tüm yetişkinlere çeşitli detayları aktarmak için bildirimleri kullanıyor.

