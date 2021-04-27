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Teknoloji Twitter koronavirüs aşıları hakkında yeni bilgi kartları sunmaya başlıyor
İNTERNET

Twitter koronavirüs aşıları hakkında yeni bilgi kartları sunmaya başlıyor

Twitter, kullanıcıların zaman akışına COVID-19 aşısı bilgi kartları ekliyor. Böylece kullanıcıların aşılar hakkında daha güncel ve doğru bilgiye sahip olması hedefleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter koronavirüs aşıları hakkında yeni bilgi kartları sunmaya başlıyor
Twitter COVID-19

Twitter, hafta başında yaptığı açıklamayla birlikte Twitter kullanıcıları için akışın en üst kısmında COVID-19 aşıları hakkında bilgi içeren çeşitli kutucuklar göstermeye başlıyor. Bildirim, insanların bu aşıların güvenliği ve etkinliği hakkında halk sağlığı uzmanlarından gelen bilgilere yönlendirme yapıyor. Hatta şirket bir tweet'te doğrudan şu açıklamayı da veriyor:

    COVID-19 aşıları daha yaygın hale geldikçe, ülkenizdeki en son aşı bilgilerinize erişmenizi istiyoruz.

Benzer önlemler diğer sosyal ağlarda da yer alıyor. Hatta YouTube da bugün itibariyle yine COVID-19 aşılarıylaalakalı çeşitli bilgiler içeren kutucukları göstermeye başladı. Facebook ise aşı süreçleriyle alakalı tüm yetişkinlere çeşitli detayları aktarmak için bildirimleri kullanıyor.

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