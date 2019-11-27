Teknoloji Twitter kullanılmayan hesapları silmeye hazırlanıyor 11 Aralıkta milyonlarca hesap silinecek
SOSYAL MEDYA

Twitter kullanılmayan hesapları silmeye hazırlanıyor: 11 Aralıkta milyonlarca hesap silinecek

Twitter kullanılmayan hesapları silmeye hazırlanıyor: 11 Aralıkta milyonlarca hesap silinecek

Sosyal paylaşım platformu Twitter, 6 ay ya da daha uzun süre aktif olarak kullanılmayan hesapları sileceğini duyurdu. Ölüm sebebiyle kullanılamayan hesaplar da eğer varisler tarafından aktif şekilde kullanılmıyorsa yeni politika kapsamında platformdan kaldırılacak.

Haber Merkezi AA
Twitter'da kullanmayan hesaplar silinecek.
Twitter'da kullanmayan hesaplar silinecek.

BBC'nin haberine göre, Twitter, aktif olmayan hesaplara yönelik geliştirilen şirket politikası kapsamında, 6 ay veya daha uzun süre kullanılmayan hesapları 11 Aralık'ta kalıcı olarak silecek.

Twitter hesaplarının aktif bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla oluşturulan yeni politikayla kullanıcıların platforma giriş yapması ve hesabını aktif bir şekilde kullanması hedefleniyor.

Kullanıcıların en az her 6 ayda bir hesabına giriş yapması ve paylaşım yapması gerekiyor. Hesaplarına giriş yapan ancak paylaşım yapmayan kullanıcıların hesapları da silinecek.

Silinmesi planlanan hesaplara e-posta aracılığıyla bilgilendirme yapıldı.

Liderlerin Twitter hesapları
FOTOĞRAF 50
Title
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Title
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhami Aliyev
Title
ABD Başkanı Donald Trump
Title
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu
Title
Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurtz
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi
Title
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
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Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz
Title
Japonya Başbakanı Shinzo Abe
Title
Endonezya Başkanı Joko Widodo
Title
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Title
Kanada Başbakanı Justin Trudeau
Title
Arjantin Başbakanı Mauricio Macri
Title
Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev
Title
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
Title
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
Title
İtalya Başbakanı Guiseppe Conte
Title
İngiltere Başbakanı Theresa May
Title
Şili Başbakanı Sebastian Pinera
Title
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker
Title
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk
Title
Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras
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Bolivya Başbakanı Evo Morales Ayma
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Portekiz Başbakanı Antonio Costa
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Finlandiya Başbakanı Sauli Niinistö
Title
Fransa Başbakanı Edouard Philippe
Title
Estonya Başbakanı Jüri Ratas
Title
Romanya Başbakanı Klaus Iohannis
Title
İran Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani
Title
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres
Title
Afganistan Cumhurbaşkanı Ashraf Ghani
Title
Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro
Title
Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo
Title
Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta
Title
Liderlerin Twitter hesapları
Title
Liderlerin Twitter hesapları
Title
Liderlerin Twitter hesapları
Title
Liderlerin Twitter hesapları
Title
Liderlerin Twitter hesapları
Title
Liderlerin Twitter hesapları
Title
Liderlerin Twitter hesapları
Title
Liderlerin Twitter hesapları
Title
Liderlerin Twitter hesapları
Title
Liderlerin Twitter hesapları
Title
Liderlerin Twitter hesapları
Title
Liderlerin Twitter hesapları
Title
Liderlerin Twitter hesapları
Title
Liderlerin Twitter hesapları
Title
Liderlerin Twitter hesapları
Title
Liderlerin Twitter hesapları
Liderlerin Twitter hesapları
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve milyonlarca takipçisi olan dünya liderlerinin Twitter hesapları..


Milyonlarca hesabın silinmesi bekleniyor

  • Ölüm sebebiyle kullanılamayan hesaplar da eğer varisler tarafından aktif şekilde kullanılmıyorsa yeni politika kapsamında platformdan kaldırılacak.

Twitter'ın ilk defa büyük ölçekli bir şekilde aktif olmayan hesaplara yönelik bu uygulaması, platformun kullanıcı sayısını etkilemeyecek.

Twitter, aktif kullanıcı sayısını hesaplarken her gün en az bir kere sisteme giriş yapan kullanıcılar üzerinden hesaplıyor.

Kesin bir rakam paylaşılmasa da milyonlarca hesabın aktif olmadığı için silinmesi bekleniyor.

Twitter'da ünlülerin takipçi yarışı
FOTOĞRAF 42
Title
Twitter'da ünlülerin takipçi yarışı
Title
Hilal Cebeci Twitter adı: @hilalcebeciii Takipçi Sayısı: 1 milyon 194 bin 359
Title
İbrahim Melih Gökçek Twitter adı: @06melihgokcek Takipçi Sayısı: 1 milyon 209 bin 511
Title
Erol Köse Twitter adı: @drerolkose Takipçi Sayısı: 1 milyon 229 bin 500
Title
Selçuk Erdem Twitter adı: @selcukerdem Takipçi Sayısı: 1 milyon 294 bin 454
Title
Eser Yenenler Twitter adı: @eseryenenler Takipçi Sayısı: 1 milyon 306 bin 141
Title
Erdil Yaşaroğlu Twitter adı: @erdilyasaroglu Takipçi Sayısı: 1 milyon 297 bin 893
Title
Şahan Gökbakar Twitter adı: @sgokbakar Takipçi Sayısı: 1 milyon 355 bin 668
Title
Murat Dalkılıç Twitter adı: @smuratdalkilic Takipçi Sayısı: 1 milyon 400 bin 580
Title
Elif Şafak Twitter adı: @Elif_Safak Takipçi Sayısı: 1 milyon 399 bin 101
Title
Sinan Akçıl Twitter adı: @sinanakcil Takipçi Sayısı: 1 milyon 488 bin 902
Title
Yılmaz Özdil Twitter adı: @yozdilhurriyet Takipçi Sayısı: 1 milyon 494 bin 76
Title
Hadise Twitter adı: @Hadise Takipçi Sayısı: 1 milyon 581 bin 706
Title
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter adı: @kilicdarogluk Takipçi Sayısı: 1 milyon 600 bin 184
Title
Sıla Gençoğlu Twitter adı: @silagencoglu Takipçi Sayısı: 1 milyon 752 bin 355
Title
Cüneyt Özdemir Twitter adı: @cuneyozdemir Takipçi Sayısı: 1 milyon 639 bin 346
Title
Alex de Souza Twitter adı: @Alex10combr Takipçi Sayısı: 1 milyon 714 bin 703
Title
Emre Aydın Twitter adı: @emreaydin Takipçi Sayısı: 1 milyon 748 bin 752
Title
Ajda Pekkan Twitter adı: @pekkan1 Takipçi Sayısı: 1 milyon 822 bin 391
Title
Saba Tümer Twitter adı: @saba_t Takipçi Sayısı: 1 milyon 874 bin 939
Title
Tarkan Twitter adı: @tarkan Takipçi Sayısı: 1 milyon 944 bin 170
Title
Ece Erken Twitter adı: @eceerken Takipçi Sayısı: 1 milyon 931 bin 283
Title
Yalın Twitter adı: @YALINonline Takipçi Sayısı: 2 milyon 129 bin 649
Title
Kenan Doğulu Twitter adı: @kenandogulu Takipçi Sayısı: 2 milyon 216 bin 515
Title
Hande Yener Twitter adı: @handeyener Takipçi Sayısı: 2 milyon 283 bin 326
Title
Ayşe Özyılmazel Twitter adı: @ayseozyilmazel Takipçi Sayısı: 2 milyon 276 bin 840
Title
Nil Karaibrahimgil Twitter adı: @Niltakipte Takipçi Sayısı: 2 milyon 313 bin 600
Title
Yılmaz Erdoğan Twitter adı: @yilmazerdogan Takipçi Sayısı: 2 milyon 506 bin 179
Title
Fenerbahçe Twitter adı: @fenerbahce Takipçi Sayısı: 2 milyon 616 bin 626
Title
Sertap Erener Twitter adı: @sertaperener Takipçi Sayısı: 2 milyon 627 bin 611
Title
Mustafa Ceceli Twitter adı: @mustafaceceli Takipçi Sayısı: 2 milyon 627 bin 523
Title
Murat Boz Twitter adı: @MuratBoz Takipçi Sayısı: 2 milyon 722 bin 557
Title
Gülben Ergen Twitter adı: @GeErgen Takipçi Sayısı: 2 milyon 988 bin 848
Title
Okan Bayülgen Twitter adı: @okanbayulgen Takipçi Sayısı: 3 milyon 45 bin 819
Title
Demet Akalın Twitter adı: @DemetAkalin Takipçi Sayısı: 3 milyon 360 bin 489
Title
Galatasaray Twitter adı: @GalatarasaraySK Takipçi Sayısı: 3 milyon 406 bin 832
Title
Hülya Avşar Twitter adı: @hulyavsar Takipçi Sayısı: 3 milyon 440 bin 739
Title
Ata Demirer Twitter adı: @komedyieni Takipçi Sayısı: 3 milyon 527 bin 633
Title
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Twitter adı: @RT_Erdogan Takipçi Sayısı: 3 milyon 862 bin 327
Title
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Twitter adı: @cbabdullahgul Takipçi Sayısı: 4 milyon 164 bin 610
Title
Cem Yılmaz Twitter adı: @CMYLMZ Takipçi Sayısı: 5 milyon 485 bin 134
Title
2013 yılı geride kalırken Twitter'da milyonlarca takipçisi olan ünlüleri araştırdık. Bir çok ünlü isim ve siyasetçinin olduğu listede zirveyi Cem Yılmaz aldı. İşte o isimler;
Twitter'da ünlülerin takipçi yarışı
Twitter'da ünlülerin takipçi yarışı


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