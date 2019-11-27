Twitter kullanılmayan hesapları silmeye hazırlanıyor: 11 Aralıkta milyonlarca hesap silinecek

BBC'nin haberine göre, Twitter, aktif olmayan hesaplara yönelik geliştirilen şirket politikası kapsamında, 6 ay veya daha uzun süre kullanılmayan hesapları 11 Aralık'ta kalıcı olarak silecek.
Twitter hesaplarının aktif bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla oluşturulan yeni politikayla kullanıcıların platforma giriş yapması ve hesabını aktif bir şekilde kullanması hedefleniyor.
Kullanıcıların en az her 6 ayda bir hesabına giriş yapması ve paylaşım yapması gerekiyor. Hesaplarına giriş yapan ancak paylaşım yapmayan kullanıcıların hesapları da silinecek.
Silinmesi planlanan hesaplara e-posta aracılığıyla bilgilendirme yapıldı.
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhami Aliyev
ABD Başkanı Donald Trump
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu
Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurtz
Hindistan Başbakanı Narendra Modi
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz
Japonya Başbakanı Shinzo Abe
Endonezya Başkanı Joko Widodo
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Kanada Başbakanı Justin Trudeau
Arjantin Başbakanı Mauricio Macri
Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
İtalya Başbakanı Guiseppe Conte
İngiltere Başbakanı Theresa May
Şili Başbakanı Sebastian Pinera
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk
Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras
Bolivya Başbakanı Evo Morales Ayma
Portekiz Başbakanı Antonio Costa
Finlandiya Başbakanı Sauli Niinistö
Fransa Başbakanı Edouard Philippe
Estonya Başbakanı Jüri Ratas
Romanya Başbakanı Klaus Iohannis
İran Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres
Afganistan Cumhurbaşkanı Ashraf Ghani
Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro
Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo
Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta
Liderlerin Twitter hesapları
Liderlerin Twitter hesapları
Liderlerin Twitter hesapları
Liderlerin Twitter hesapları
Liderlerin Twitter hesapları
Liderlerin Twitter hesapları
Liderlerin Twitter hesapları
Liderlerin Twitter hesapları
Liderlerin Twitter hesapları
Liderlerin Twitter hesapları
Liderlerin Twitter hesapları
Liderlerin Twitter hesapları
Liderlerin Twitter hesapları
Liderlerin Twitter hesapları
Liderlerin Twitter hesapları
Liderlerin Twitter hesapları
Liderlerin Twitter hesapları
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve milyonlarca takipçisi olan dünya liderlerinin Twitter hesapları..
Milyonlarca hesabın silinmesi bekleniyor Ölüm sebebiyle kullanılamayan hesaplar da eğer varisler tarafından aktif şekilde kullanılmıyorsa yeni politika kapsamında platformdan kaldırılacak.
Twitter'ın ilk defa büyük ölçekli bir şekilde aktif olmayan hesaplara yönelik bu uygulaması, platformun kullanıcı sayısını etkilemeyecek.
Twitter, aktif kullanıcı sayısını hesaplarken her gün en az bir kere sisteme giriş yapan kullanıcılar üzerinden hesaplıyor.
Kesin bir rakam paylaşılmasa da milyonlarca hesabın aktif olmadığı için silinmesi bekleniyor.
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Twitter'da ünlülerin takipçi yarışı
Hilal Cebeci Twitter adı: @hilalcebeciii Takipçi Sayısı: 1 milyon 194 bin 359
İbrahim Melih Gökçek Twitter adı: @06melihgokcek Takipçi Sayısı: 1 milyon 209 bin 511
Erol Köse Twitter adı: @drerolkose Takipçi Sayısı: 1 milyon 229 bin 500
Selçuk Erdem Twitter adı: @selcukerdem Takipçi Sayısı: 1 milyon 294 bin 454
Eser Yenenler Twitter adı: @eseryenenler Takipçi Sayısı: 1 milyon 306 bin 141
Erdil Yaşaroğlu Twitter adı: @erdilyasaroglu Takipçi Sayısı: 1 milyon 297 bin 893
Şahan Gökbakar Twitter adı: @sgokbakar Takipçi Sayısı: 1 milyon 355 bin 668
Murat Dalkılıç Twitter adı: @smuratdalkilic Takipçi Sayısı: 1 milyon 400 bin 580
Elif Şafak Twitter adı: @Elif_Safak Takipçi Sayısı: 1 milyon 399 bin 101
Sinan Akçıl Twitter adı: @sinanakcil Takipçi Sayısı: 1 milyon 488 bin 902
Yılmaz Özdil Twitter adı: @yozdilhurriyet Takipçi Sayısı: 1 milyon 494 bin 76
Hadise Twitter adı: @Hadise Takipçi Sayısı: 1 milyon 581 bin 706
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter adı: @kilicdarogluk Takipçi Sayısı: 1 milyon 600 bin 184
Sıla Gençoğlu Twitter adı: @silagencoglu Takipçi Sayısı: 1 milyon 752 bin 355
Cüneyt Özdemir Twitter adı: @cuneyozdemir Takipçi Sayısı: 1 milyon 639 bin 346
Alex de Souza Twitter adı: @Alex10combr Takipçi Sayısı: 1 milyon 714 bin 703
Emre Aydın Twitter adı: @emreaydin Takipçi Sayısı: 1 milyon 748 bin 752
Ajda Pekkan Twitter adı: @pekkan1 Takipçi Sayısı: 1 milyon 822 bin 391
Saba Tümer Twitter adı: @saba_t Takipçi Sayısı: 1 milyon 874 bin 939
Tarkan Twitter adı: @tarkan Takipçi Sayısı: 1 milyon 944 bin 170
Ece Erken Twitter adı: @eceerken Takipçi Sayısı: 1 milyon 931 bin 283
Yalın Twitter adı: @YALINonline Takipçi Sayısı: 2 milyon 129 bin 649
Kenan Doğulu Twitter adı: @kenandogulu Takipçi Sayısı: 2 milyon 216 bin 515
Hande Yener Twitter adı: @handeyener Takipçi Sayısı: 2 milyon 283 bin 326
Ayşe Özyılmazel Twitter adı: @ayseozyilmazel Takipçi Sayısı: 2 milyon 276 bin 840
Nil Karaibrahimgil Twitter adı: @Niltakipte Takipçi Sayısı: 2 milyon 313 bin 600
Yılmaz Erdoğan Twitter adı: @yilmazerdogan Takipçi Sayısı: 2 milyon 506 bin 179
Fenerbahçe Twitter adı: @fenerbahce Takipçi Sayısı: 2 milyon 616 bin 626
Sertap Erener Twitter adı: @sertaperener Takipçi Sayısı: 2 milyon 627 bin 611
Mustafa Ceceli Twitter adı: @mustafaceceli Takipçi Sayısı: 2 milyon 627 bin 523
Murat Boz Twitter adı: @MuratBoz Takipçi Sayısı: 2 milyon 722 bin 557
Gülben Ergen Twitter adı: @GeErgen Takipçi Sayısı: 2 milyon 988 bin 848
Okan Bayülgen Twitter adı: @okanbayulgen Takipçi Sayısı: 3 milyon 45 bin 819
Demet Akalın Twitter adı: @DemetAkalin Takipçi Sayısı: 3 milyon 360 bin 489
Galatasaray Twitter adı: @GalatarasaraySK Takipçi Sayısı: 3 milyon 406 bin 832
Hülya Avşar Twitter adı: @hulyavsar Takipçi Sayısı: 3 milyon 440 bin 739
Ata Demirer Twitter adı: @komedyieni Takipçi Sayısı: 3 milyon 527 bin 633
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Twitter adı: @RT_Erdogan Takipçi Sayısı: 3 milyon 862 bin 327
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Twitter adı: @cbabdullahgul Takipçi Sayısı: 4 milyon 164 bin 610
Cem Yılmaz Twitter adı: @CMYLMZ Takipçi Sayısı: 5 milyon 485 bin 134
2013 yılı geride kalırken Twitter'da milyonlarca takipçisi olan ünlüleri araştırdık. Bir çok ünlü isim ve siyasetçinin olduğu listede zirveyi Cem Yılmaz aldı. İşte o isimler;
Twitter'da ünlülerin takipçi yarışı
Twitter'da ünlülerin takipçi yarışı