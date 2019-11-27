Twitter kullanılmayan hesapları silmeye hazırlanıyor: 11 Aralıkta milyonlarca hesap silinecek

BBC'nin haberine göre, Twitter, aktif olmayan hesaplara yönelik geliştirilen şirket politikası kapsamında, 6 ay veya daha uzun süre kullanılmayan hesapları 11 Aralık'ta kalıcı olarak silecek.

Twitter hesaplarının aktif bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla oluşturulan yeni politikayla kullanıcıların platforma giriş yapması ve hesabını aktif bir şekilde kullanması hedefleniyor.

Kullanıcıların en az her 6 ayda bir hesabına giriş yapması ve paylaşım yapması gerekiyor. Hesaplarına giriş yapan ancak paylaşım yapmayan kullanıcıların hesapları da silinecek.

Silinmesi planlanan hesaplara e-posta aracılığıyla bilgilendirme yapıldı.

FOTOĞRAF 50 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhami Aliyev ABD Başkanı Donald Trump İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurtz Hindistan Başbakanı Narendra Modi ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz Japonya Başbakanı Shinzo Abe Endonezya Başkanı Joko Widodo Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Kanada Başbakanı Justin Trudeau Arjantin Başbakanı Mauricio Macri Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İspanya Başbakanı Pedro Sanchez İtalya Başbakanı Guiseppe Conte İngiltere Başbakanı Theresa May Şili Başbakanı Sebastian Pinera Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras Bolivya Başbakanı Evo Morales Ayma Portekiz Başbakanı Antonio Costa Finlandiya Başbakanı Sauli Niinistö Fransa Başbakanı Edouard Philippe Estonya Başbakanı Jüri Ratas Romanya Başbakanı Klaus Iohannis İran Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Afganistan Cumhurbaşkanı Ashraf Ghani Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta Liderlerin Twitter hesapları Liderlerin Twitter hesapları Liderlerin Twitter hesapları Liderlerin Twitter hesapları Liderlerin Twitter hesapları Liderlerin Twitter hesapları Liderlerin Twitter hesapları Liderlerin Twitter hesapları Liderlerin Twitter hesapları Liderlerin Twitter hesapları Liderlerin Twitter hesapları Liderlerin Twitter hesapları Liderlerin Twitter hesapları Liderlerin Twitter hesapları Liderlerin Twitter hesapları Liderlerin Twitter hesapları Liderlerin Twitter hesapları Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve milyonlarca takipçisi olan dünya liderlerinin Twitter hesapları.. BiP'te paylaş

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Milyonlarca hesabın silinmesi bekleniyor

Ölüm sebebiyle kullanılamayan hesaplar da eğer varisler tarafından aktif şekilde kullanılmıyorsa yeni politika kapsamında platformdan kaldırılacak.

Twitter'ın ilk defa büyük ölçekli bir şekilde aktif olmayan hesaplara yönelik bu uygulaması, platformun kullanıcı sayısını etkilemeyecek.

Twitter, aktif kullanıcı sayısını hesaplarken her gün en az bir kere sisteme giriş yapan kullanıcılar üzerinden hesaplıyor.

Kesin bir rakam paylaşılmasa da milyonlarca hesabın aktif olmadığı için silinmesi bekleniyor.