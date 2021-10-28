Teknoloji Twitter ücretli abonelik modelini erken erişimle bazı kullanıcılara açtı
İNTERNET

Twitter ücretli abonelik modelini erken erişimle bazı kullanıcılara açtı

Twitter, yeni geliştirilen ücretli abonelik modelinin testlerine başladı. Twitter Blue olarak isimlendirilen yeni sistem, ücret ödeyen kullanıcılar için çeşitli yeni özellikleri sunuyor. Bunlar arasında 10 dakikaya kadar uzun videoların platforma yüklenmesi de yer alıyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter ücretli abonelik modelini erken erişimle bazı kullanıcılara açtı
Twitter

Uzun süredir gündemde olan Twitter'ın ücretli abonelik modeliyle alakalı detaylar netleşmeye başlıyor. Son bilgiler, 'belirli deneysel özelliklere erken erişim' sağlayan Blue abonelik hizmetininyakında hayata geçeceği yönünde.

Twitter Blue paketinde neler var?

Ücretli Twitter aboneliği modelinde şu anda kullanıcılara iki farklı yenilik sunuluyor. Şöyle ki:

    - 10 dakikaya kadar video yükleme.
    - DM konuşmalarını sabitleme.

Şu anda standart olarak kullanıcılara 2 dakika 20 saniyelik uzunluktaki videoları yükleme imkanı sunuluyor. Fakat Twitter aboneliğiyle birlikte bu süre 10 dakikaya çıkıyor. Ayrıca DM konuşmalarını sabitlemek de mümkün hale geliyor. Yani belirli DM konuşmaları kaydırma yöntemiyle seçilip en tepede tutturulabiliyor.

Twitter Labs, çeşitli Twitter ekiplerinden deneysel özellikleri kabul ederek kullanıcılardan gelen verileri değerlendirecek. Diğer tüm test özellikleri gibi Twitter bunları kullanıma sunmaya karar verirse Labs deneyleri genel yayına hazır olduğunda büyük ölçüde değişiklik gösterebilir.

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