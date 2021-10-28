Twitter ücretli abonelik modelini erken erişimle bazı kullanıcılara açtı

Uzun süredir gündemde olan Twitter'ın ücretli abonelik modeliyle alakalı detaylar netleşmeye başlıyor. Son bilgiler, 'belirli deneysel özelliklere erken erişim' sağlayan Blue abonelik hizmetininyakında hayata geçeceği yönünde.

Twitter Blue paketinde neler var?

Ücretli Twitter aboneliği modelinde şu anda kullanıcılara iki farklı yenilik sunuluyor. Şöyle ki:

- 10 dakikaya kadar video yükleme.

- DM konuşmalarını sabitleme.

Like being ahead of the curve?

Today, we’re rolling out Labs 🔬, giving you *early access* to some new features we’re building before everyone else like:

🔹 Pinned Conversations on iOS

🔹 Longer video uploads on desktop only

Here are some questions you might be asking:

— Twitter Blue (@TwitterBlue) October 27, 2021

Şu anda standart olarak kullanıcılara 2 dakika 20 saniyelik uzunluktaki videoları yükleme imkanı sunuluyor. Fakat Twitter aboneliğiyle birlikte bu süre 10 dakikaya çıkıyor. Ayrıca DM konuşmalarını sabitlemek de mümkün hale geliyor. Yani belirli DM konuşmaları kaydırma yöntemiyle seçilip en tepede tutturulabiliyor.

Twitter Labs, çeşitli Twitter ekiplerinden deneysel özellikleri kabul ederek kullanıcılardan gelen verileri değerlendirecek. Diğer tüm test özellikleri gibi Twitter bunları kullanıma sunmaya karar verirse Labs deneyleri genel yayına hazır olduğunda büyük ölçüde değişiklik gösterebilir.

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