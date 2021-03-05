Twitter'da yeni mağaza düğmesiyle alışveriş dönemi başlıyor

Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyalağlar hemen her zaman bir ürünü duyurmak için en harika yollardan biri oldu. Fakat alışveriş konusunda hep eksik kaldılar. Son yıllarda yapılan düzenlemeler, sosyalmedya şirketlerinin de alışverişte ne kadar etkili olabileceğini net bir biçimde gösterdi. Bugün çok büyük markalar bile kendiwebsitelerinden yeni bir kitleye erişmek yerine doğrudan Instagram'daki kullanıcıları hedef alan reklam pazarlama modellerine yöneliyorlar.

Twitter'daki alışveriş sistemi kartları bu şekilde görünüyor.

Facebook ve Instagram için standart halini alan 'Mağaza' düğmesi artık Twitter için de aktif hale geliyor. Yeni geliştirilen sistem aslında klasikolaraktweetatıp ürün satan bir profilden çok daha farklı bir deneyim sunuyor. Çünkü doğrudan Mağaza düğmesiyle birlikte yönlendirme yapıyor.

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Twitter is experimenting with new shopping features 🛍

A NEW Twitter Card being tested for tweets containing links to product pages on a shop's website

New-style Twitter Shopping Card shows

- Product name

- Shop name

- Product price

- 'Shop' button

<-Old | New->

ht @YasserM86pic.twitter.com/8q5xLbbH2m

— 🟣 Matt Navarra (@MattNavarra) March 2, 2021

Twitter'ın e-ticaret deneyi ilk olarak sosyal medya danışmanı Matt Navarra tarafından Twitterkartlarında büyük bir Mağaza düğmesi olmasıyla fark edildi. Kartta elbette ürün adı ve aynı zamanda fiyata dair detaylar da yazıyor. Bu da kullanıcıların dikkatini çeken bir şeyi satın almak için bir dizi işlemi uygulamak zorunda olmadan sadece birkaç tıklamayla satın alım yapmasını sağlıyor.