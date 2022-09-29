UFO sandılar ama gerçek bambaşka: Kokpitte heyecan yaratan görüntü

15. Hava İkmal Filosu’na bağlı C-17 tipi askeri kargo uçağının kargo bölümünde görev yapan Magliocca sözlerine göre gerçek hiç de sandıkları gibi değildi. Gördükleri bu şey karşısında nasıl davranmaları gerektiğini bilmiyorlardı. Acaba dünya dışı varlıklarla temasa mı geçmişlerdi?

Tüm sürecin 10 dakika içinde yaşanıp sona erdiğini söyleyen Christian Magliocca, “Gerçekten ilginç bir görüntüydü. Hiçbir ekip arkadaşımızın gördüğü şeyi unutacağını sanmıyorum" diyerek ilk gördüklerinde tanımlayamadıkları bu görüntünün neden kaynaklandığını kısa süre sonra öğrendiklerini açıkladı.

'ARTEMİS' SANDILAR, STARLINK ÇIKTI

Ufukta hareket eden cismi gördükten sonra ilk birkaç dakika şaşkınlık yaşayan C-17 mürettebatı, ardından bunu NASA’nın öncülüğünde yürütülen ARTEMIS programıyla ilişkilendirmiş olsa da gerçek aslında çok farklıydı. Hareket eden cismin uzaya fırlatılan bir roket olduğunu doğru tahmin eden mürettebat, fırlatmanın amacını ise kestiremedi.

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Elon Musk’un kurucusu olduğu SpaceX, geçtiğimiz cumartesi günü tam da C-17'nin seferde olduğu sırada Starlink programı kapsamında Dünya yörüngesine 52 yeni uydu fırlatmıştı. Ufukta beliren bu tuhaf görüntünün sebebi de SPACEX şirketine ait olan FALCON-9 roketiyle gerçekleştirilen fırlatmaydı. Şu ana kadar toplamda 3 bin 399 STARLINK uydusunun fırlatıldığı belirtiliyor.

Elektrikli otomobilden sosyal medyaya, uzay çalışmalarından farklı ulaşım araçlarına kadar pek çok alanda çalışmalar yürüten olan Elon Musk, Starlink projesiyle dünyanın ilk uzay internet hizmetini sunuyor. SpaceX şirketi, Starlink projesi için 2019'dan bu yana çalışıyor. 2024'e kadar sürecek proje için fırlatılması hedeflenen uydu sayısı 12 bin. Dünya yörüngesinin 550 km üzerine konuşlandırılan Starlink, SpaceX'in şu anda ön gördüğü en önemli çalışmalarından birisi olarak biliniyor.

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UKRAYNA'NIN ARDINDAN İRAN'DA DA AKTİF HALE GETİRDİ

Ukrayna-Rusya savaşının ilk dönemlerinde Starlink uyduları gündeme gelmiş, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, SpaceX'in CEO'su Elon Musk'tan Ukrayna'ya Starlink istasyonları ve uydu internet erişimi sağlamasını istemişti. Yapılan çağrıyı karşılıksız bırakmayan Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Starlink uydularının Ukrayna için aktif hale getirildiğini ve daha fazla kanal açılacağını söylemişti. Musk, açıklamasından kısa süre sonra Ukrayna’ya Starlink uydularıyla bağlantı sağlanması için gerekli cihazları göndermişti.

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