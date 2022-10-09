Ulaşmak isteyen mobiliteye tıkladı: Scooter'dan sonra motor ve arabayı dijitalde kirala

Teknoloji, günlük hayatımızdaki alışkanlık ve zorunluluklara alternatif sunmaya devam ediyor. Dijitalleşme sayesinde, scooter ile başlayan şehirlerdeki mobil hayat, motor ve arabalarla devam ediyor. Artık QR kodu okutup bir araca binip gitmeniz mümkün. Tek yapmanız gereken size uygun uygulamayı indirip, ücretini ödemek. İstanbul’daki taksi sorunu ve toplum ulaşımın yoğunluğu, dakikalık araç kiralama platformlarına ilgiyi artırdı. Kısa bir süre öncesine kadar gençler arasında yaygın olan scooter modelleri, şimdilerde her yaştan kişinin gözdesi. Teknoloji sayesinde mobil ulaşım olanaklarına çabuk uyum sağlanmışken, benzer mantıkla araç kiralama yapabileceğinizi belirtelim.

FİYATLANDIRMASI DEĞİŞİYOR

Kısa sürede gelen popülerlik, scooter kiralama hizmeti sunan uygulama sayısını artırırken, bu araçları satın alanların sayısı da azımsanmayacak bir noktaya geldi. Ortalama 2,5 liralık açılış fiyatları sonrasında kilometre veya dakika başı 2 ila 3 lira arasında değişen sürüş ücretleri mevcut. Büyük şehirlerde vatandaşın kısa mesafe sorunun çözümü için şimdilerde ufak motor ve elektrikli arabalar da devreye girmiş durumda. Martı, Binbin gibi firmaların elektrikli motorlarını birçok yerde görebilirsiniz. Motorların açılış fiyatı 3,5 lira iken, dakika başı 3 ila 4 liralık ücretlendirmeler söz konusu.

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KISA MESAFEYE ELEKTRİKLİ ÇÖZÜM

Uygulama üzerinden araç kiralama modeli, önümüzdeki yıllara damga vuracak gibi görünüyor. Bazı yerel yönetimler ve firmalar iş birliğine giderek, elektrikli mini araçları vatandaşların kullanımına açtı. 50 km hız yapabilen mini elektrikli arabalarda kapılar QR kodla açılıyor. İçindeki tüm özellikler akıllı sisteme sahip olsa da kullanımı son derece basit. Akıllı rehber ve navigasyon özelliğinin bulunduğu araçlar 2 kişinin kullanımı için uygun.

BEYAZ YAKALININ FAVORİSİ

Otomotiv fiyatlarının artması, büyük şehirlerde park yeri sorunu, vergi ve bakım masrafı gibi yükün altına girmek istemeyenler, bu sistemi hızla benimsiyor. Taksici sizi kısa mesafe yüzünden almadı veya araç bulamadınız diyelim, uygulamadaki kodu okutarak aracı kullanabilirsiniz. Scooter örneklerinde olduğu gibi süre veya kilometre hesabı ücret ödüyorsunuz.

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ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİ RAHATLATACAK

Kiraladığınız aracı, kullanıldıktan sonra park edip gidiyorsunuz. Şimdilik büyük şehirlerde yaygın olsa da bu teknolojilerin şehir içi trafiğini rahatlatması bekleniyor. Kısa mesafeli yolcu almamakla eleştirilen taksicilere ihtiyaç kalmadan, bu araçları kiralayıp hayatı kolaylaştırmak mümkün. Birçok vatandaş, kısa mesafeli yerlere kolayca ulaşabiliyor ve toplu ulaşım derdinden kurtuluyor.

İSTER MANUEL İSTER OTOMATİK

Elektrikli mini araçlar yanında, farklı modellerden otomatik veya manuel vites araba kiralama hizmetleri de başladı. Yine dijital uygulamalar sayesinde QR kodu okutmanız yeterli. TikTak, kiralama acenteleriyle uğraşmadan pratik bir şekilde araç kiralama imkanı sunuyor. TikTak’ta arabaları dilediğiniz yerden alıp dilediğiniz yere bırakabiliyorsunuz. TikTak City’de ise belirli İspark noktalarından araç kiralayıp, bu noktalardan birine bırakmak yeterli oluyor. Şimdilik belli şehirlerde kullanımda olsa da yakın zamanda tüm ülkeye yayılacak bir sistemden bahsediyoruz.

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