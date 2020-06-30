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Teknoloji Hackerlar üniversiteyi tehdit etti 1,1 milyon dolar fidyeyi aldılar
İNTERNET

Üniversitenin bilgisayarlarına sızıp milyon dolar kazanan hackerlar

Hackerlar üniversiteyi tehdit etti: 1,1 milyon dolar fidyeyi aldılar

ABD'de bulunan California Üniversitesi (UCSF) koronavirüsle mücadele konusunda önemli araştırmalara imza atarken sistemini ele geçiren hackerların bütün bilgisayarları sıfırlama tehditine boyun eğdi. Hackerlara içerikleri geri vermesi için 1,14 milyon dolar fidye ödemek zorunda kaldı. Bu tarz hackerlar genellikle bitcoin gibi dijital para yöntemleri ile alış-veriş yapıp arkasında iz bırakmıyor.

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Netwalker adlı hacker grubu üniversiteye 1 Haziran'da saldırdı ve verilerini şifreleyerek geri almaları için para ödemeleri gerektiğini söyledi.

  • Üniversitenin bilgi işlem çalışanları daha fazla bilgisayarın etkilenmesinin önüne geçmek için hızla bütün bilgisayarların fişini çekti.

Siber güvenlik uzmanları, hackerların dünyanın dört bir yanında bu yolla para topladığını ve pazarlıkların da karanlık ağ üzerinde yapıldığını söylüyor.

İnternetteki dark web (karanlık ağ) üzerinde yürütülen pazarlıkları takip eden BBC'nin haberine göre bunun için bir site dahi yapılmış.

Darkweb'te kurdukları bu site ile paraları topluyorlar. Bilgisayarınıza girip bilgileri şifreliyorlar bu da sizin bütün emeklerinizin zayi olması.

Üniversitelere dadanmışlar: Bu ay ikinci saldırıları

Siber güvenlik uzmanları, hackerların dünyanın dört bir yanında bu yolla para topladığını ve pazarlıkların da karanlık ağ üzerinde yapıldığını söylüyor.

Bazı anlaşmalarda ödenen para bundan daha fazla oluyor.

Öte yandan FBI, Europol ve Birleşik Krallık Ulusal Siber Güvenlik Merkezi hackerlara bu şekilde para verilmemesini tavsiye ediyor.

Netwalker son iki ayda en az iki üniversiteye saldırdı.

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