ViewSonic öğrencilerin duygusal reaksiyonlarını ölçebilecek

Bugün teknoloji, hemen hemen her alanda olduğu gibi eğitimin de kuşkusuz en önemli bileşenlerinden birini oluşturuyor. Görüntüleme teknolojilerinin yanı sıra daha iyi bir eğitim için ürettiği yazılım ve donanım ürünleriyle de öne çıkan ViewSonic, yeni teknolojilerini İstanbul’da düzenlenen GESS Türkiye Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı’nda eğitim dünyasının beğenisine sundu.

Duyusal geri bildirim, yüksel öğrenme performansı

Bugüne kadar öğrenci, öğretmen tarafından verilen geri bildirimle öğrenme süreci ve performansı hakkında bilgi edinebiliyordu. Ancak, öğretmenin ders anlatırken, her öğrenciyi sürekli izlemesi ve sınıfın duygusal durumunu test etmesi güçtü. ViewSonic’in buna çözüm olarak geliştirdiği yeni ürünü ‘myViewBoard Sens’ ile artık bu mümkün. ViewSonic’in öğrencilerin “mutluluk” analizini yaparak geri bildirim veren ve EdTEch dünyasında bir “ilk” olan yeni teknolojisi bu nedenle fuarda büyük ilgiyle karşılandı. Sens’in içinde bulunan sensörler sayesinde öğrencinin ders dinlerken; hangi dakikada nasıl tepki verdiğine dair duyusal reaksiyonların (mutlu-sıkılmış-ilgili vb.) yanı sıra ses ve ısı gibi eğitimi etkileyen çevresel faktörler de ölçümlenerek, öğretmene nesnel bir geri bildirim raporu verilecek. Öğrenci ve öğretmene fayda sağlamak amacıyla tasarlanan Sens, öğretmene eğitim sürecini daha akıcı bir şekilde yorumlayıp analiz edebileceği veriler sağlayarak asistanlık yapacak. Bu rapor sayesinde öğretmen; ders içerikleri, anlatma performansı gibi konularda kendisini değerlendirme şansı bulabilirken, iyileştirme alanlarını da tespit edebilecek. Öğrenci mahremiyetini esas alan teknolojide; yüz tanıma, görüntü kaydı ve saklanan kişisel veri ise yok.

REKLAM

ViewSonic Türkiye Ülke Müdürü M. Önder Şengür, çevre ve öğrencilerin duygusal durumları hakkındaki verileri işlemek için bir dizi sensör kullandıkları Sens’te öğrenme sonuçlarını iyileştirmek için verilerin gücünden yararlandıklarını söyledi. Eğitimcilere yol göstermesi açısından bu cihazla elde edilecek verilerin önemli bir kaynak oluşturacağına inandıklarını da aktaran Şengür, “Bugüne kadar eğitimciler, öğrencilere geri bildirimde bulunuyordu, bu cihazla eğitimciler de öğrencilerin ders esnasında ilgilerinin ne zaman dağıldığını, ne zaman daha katılımcı olduklarını görebilecekler. Bu cihazın eğitimciye kendisini geliştirmesi açısından önemli bir ayna görevi göreceğine inanıyoruz” dedi.

Eğitim dünyasına çevreci projeksiyon

ViewSonic, fuarda iş ve eğitim dünyası için tasarladığı ilk lambasız projeksiyon cihazını da tanıttı. Gelişmiş 3. nesil LED teknolojisi ile üretilen LS550W adlı projeksiyon, 3.000 LED Lümen ile yüksek parlaklığa sahip. Projeksiyon, sık sık lamba değiştirmeyi ve toksik cıvayı ortadan kaldırarak, çevreci teknolojiye anlamlı bir örnek de sunuyor. Yeni projeksiyon ayrıca 30 bin saatlik uzun kullanım ömrü ve daha az güç tüketimi ile kullanıcıya yüksek tasarruf sağlıyor. Kullanıcıya Rec. 709 ile yüzde 125 gerçeğe yakın renkler sunan cihaz, verimli kullanım için anında açma/kapama özelliğine de sahip. 0,49 kısa mesafeli lens, yalnızca 1,06 m uzaklıktan 100 inç.lik bir ekran sağlayarak, önemli bir alan verimliliğine imkan tanıyor. Bu da sunum yapan kullanıcıları göz kamaştırıcı ışıklardan kurtarıyor. 360° eğim açısına sahip projeksiyon, Y/D Keystone ve 4 köşe ayarı özellikleriyle de kurulum kolaylığı sağlıyor. Ayrıca kapsamlı LAN kontrolü ile çoklu cihaz yönetimini kolaylaştırıyor.