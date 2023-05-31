vivo’nun online satış kanalı myvivoshop.com 1. yaşını 20.000 TL’lik tatil hediyesiyle kutluyor

vivo’nun online satış platformu myvivoshop.com 1. yaşını sürpriz bir tatil fırsatı ile kutluyor. 1 Haziran – 16 Temmuz tarihleri arasında myivoshop.com’dan alışveriş yapanlar, Jolly Tur’dan tatil kazanma şansı yakalıyor. Online mağazadan alışveriş yapanlar arasında yapılacak çekilişte* belirlenecek şanslı vivo kullanıcısı, Jolly Tur’dan tam 20.000 TL değerinde tatil fırsatı kazanacak. Jolly Tur tatil hediye çeki; teslim tarihi itibariyle bir yıl boyunca yurt dışı ve gemi turları, yurt içi kültür turları, yurt içi ve Kıbrıs otel konaklamalarının tamamında geçerli olacak. Myvivoshop.com 1. yıl dönümü çekilişinin talihlisi, tatilini bu bir yıl içinde istediği zaman dilediği gibi planlayıp kullanabilecek.

myvivoshop.com’un 1. yıl dönümünü kutlamak için vivo 1-8-15-22 Haziran tarihlerinde bir de kulaklık kampanyası gerçekleştiriyor. Belirtilen tarihlerde 20:00 -23:59 saatleri arası herhangi bir model akıllı telefon satın alan ilk beş kullanıcı mevcut satış fiyatı 1.599 TL olan TWS2 ANC kulaklığı myvivoshop.com’dan sadece 1 TL’ye satın alabilecek. Kulağa tam oturan zarif tasarımıyla dikkat çeken TWS2 ANC kulaklık; gelişmiş akustik tasarımı, 12,2 mm’lik süper güçlü bas sistemi ve 40 dB “Gelişmiş Gürültü Önleme” özelliği ile kullanıcılara akıcı bir deneyim sağlıyor. Kullanıcılar önemli bir telefon görüşmesi yaparken veya en sevdiği şarkıyı dinlerken tek dokunuşla dış dünyadan ayrılabiliyor, gürültü engelleme derecesini otomatik olarak ayarlayabiliyor veya şeffaflık modunu seçerek bulunduğu ortama dahil olabiliyor. 29 saatlik ultra uzun pil ömrüne sahip TWS 2 ANC kablosuz kulaklıklar aktif gürültü önleme özelliği açıkken 4,1 saate, bu özellik kapalı olduğunda ise 7,3 saate kadar stüdyo kalitesinde ses deneyimi sunuyor.