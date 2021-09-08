WhatsApp eski Android telefonlara desteği sonlandırıyor

WhatsApp, belirli aralıklarla eskicihazlara olan destek süresini sonlandırıyor. Yeni bilgiler, 1 Kasım itibariyle Android 4.0.4 ve daha eski sürümler için kullanımı sonlandırıyor. Yani artık işletim sisteminin bu versiyonunun kurulu olduğu cihazlarda güncelleme yapılması şart.

Konuyla alakalı olarak blog sayfasındaki açıklama ise şu şekilde:

1 Kasım 2021 tarihinden itibaren WhatsApp, OS 4.0.4 veya daha eski Android sürümleri yüklü Android telefonları desteklemeyecek. Bu tarihten önce lütfen desteklenen bir cihaza geçiş yapın veya sohbet geçmişinizi kaydedin. Nasıl yapacağınızı öğrenmek için bu makaleye göz atabilirsiniz.

TEKNOLOJİ WhatsApp verilerin taşınmasıyla alakalı yeni açıklama yaptı