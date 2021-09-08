Teknoloji WhatsApp eski Android telefonlara desteği sonlandırıyor
İNTERNET

WhatsApp eski Android telefonlara desteği sonlandırıyor

WhatsApp, yeni paylaştığı blog yazısıyla birlikte eski Android telefonlara destek süresinin 1 Kasım itibariyle dolduğunu açıkladı. Yani bu tarihten itibaren artık Android 4.0.4 ve daha eski sürümlerin yüklü olduğu cihazlarda WhatsApp'ı kullanmak mümkün olmayacak.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsApp eski Android telefonlara desteği sonlandırıyor
WhatsApp

WhatsApp, belirli aralıklarla eskicihazlara olan destek süresini sonlandırıyor. Yeni bilgiler, 1 Kasım itibariyle Android 4.0.4 ve daha eski sürümler için kullanımı sonlandırıyor. Yani artık işletim sisteminin bu versiyonunun kurulu olduğu cihazlarda güncelleme yapılması şart.

Konuyla alakalı olarak blog sayfasındaki açıklama ise şu şekilde:

  • 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren WhatsApp, OS 4.0.4 veya daha eski Android sürümleri yüklü Android telefonları desteklemeyecek. Bu tarihten önce lütfen desteklenen bir cihaza geçiş yapın veya sohbet geçmişinizi kaydedin. Nasıl yapacağınızı öğrenmek için bu makaleye göz atabilirsiniz.

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