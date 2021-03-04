Teknoloji WhatsApp masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü görüşme özelliği geldi
İNTERNET

WhatsApp masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü görüşme özelliği geldi

Geçtiğimiz sene sonunda sınırlı bir kullanıcı kitlesiyle test edilen sesli ve görüntülü görüşme özelliği sonunda masaüstü sürüm için aktif edildi. WhatsApp masaüstü için bu özelliğin yakında tüm kullanıcılar için aktif olması bekleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsApp
WhatsApp

Yeni gizlilik sözleşmesi sonrasında büyük oranda kullanıcı kaybeden WhatsApp, yeni özellikler sunarak kitleyi geri çekmek istiyor. Bu noktada geçtiğimiz sene sonu bazı kişiler için aktif edilen sesli ve görüntülügörüşmeözelliği de masaüstü sürümde artık tüm kullanıcılara açılıyor.

Hem Mac hem de PC tarafındaki masaüstü uygulamalarında bu sürecin başladığını duyuran şirket, görüşmelerin 'uçtan uca şifreleme' sistemiyle korunduğunun da altını özellikle çiziyor.

WhatsApp'ın bu sesli ve görüntülü görüşme özelliği yakında tüm kullanıcılara açılıyor.

Toplu görüntülü görüşme yapılamıyor

En büyük eksiklik, masaüstüuygulamasının grup aramalarını değil yalnızca bire bir aramaları destekliyor olması. WhatsApp bu kapsamın ne zaman genişleyeceğine yönelik herhangi bir bilgi vermiyor.

Sesli ve görüntülü arama, WhatsAppiçin yeni bir fikir değil: Android ve iOS'taki uygulamalar zaten bunu yıllardır sunuyor.

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