Teknoloji WhatsApp verilerin taşınmasıyla alakalı yeni açıklama yaptı
İNTERNET

WhatsApp verilerin taşınmasıyla alakalı yeni açıklama yaptı

WhatsApp, iOS'tan Android'e geçen kullanıcıların sohbetler, fotoğraflar, videolar ve sesli notları kolayca taşıyabilmesini sağlayan yeni özelliğinin detaylarıyla alakalı açıklama yaptı. Böylece tüm verilerin kayıpsız aktarımı söz konusu oluyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsApp verilerin taşınmasıyla alakalı yeni açıklama yaptı
WhatsApp

WhatsApp, geçen ay yaptığı duyuruyla sohbetler, fotoğraflar, videolar ve sesli notlar da dahil olmak üzere tüm içeriklerin iOS'tan Android'e aktarımının gerçekleşeceğini açıklamıştı. Bu da tüm WhatsApp verilerinin platformlar arasında kayıpsız olarak taşınabileceği anlamına geliyordu.

WhatsApp'ta sohbet geçmişi aktarımı hızlı şekilde gerçekleştirilebiliyor.
WhatsApp'ta sohbet geçmişi aktarımı hızlı şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Konuyla alakalı olarak kısa süre önce bir duyuru daha geldi. Sohbetlerinizi Beraberinizde Götürün şeklinde geçen bu bildiri, telefon değiştiren kullanıcıların WhatsApp verilerini kayıpsız bir şekilde kolayca aktarmasını temel alan detayları içeriyor.

Açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

  • WhatsApp mesajlarınız size aittir. Kişisel WhatsApp mesajlarınızın uçtan uca şifreleme ile korunmasının ve mesajlarınızın sohbetlerinizden otomatik olarak kaybolması için yollar sunmamızın sebebi budur.

    Sunduğumuz en aranan özelliklerden biri, telefon değiştirirken sohbet geçmişini bir işletim sisteminden diğerine aktarmayı mümkün kılmaktır. Bu özelliği güvenli ve güvenilir bir şekilde oluşturmak için işletim sistemi ve cihaz üreticileriyle sıkı bir şekilde çalışıyoruz.
    WhatsApp geçmişinizi iOS'tan Android'e taşıma özelliğini kullanıma sunmaktan heyecan duyuyoruz. Mesajlarınız WhatsApp'a gönderilmeden gerçekleşen bu taşıma işlemi sesli mesajlar, fotoğraflar ve videoları kapsar. Başlangıçta Android 10 veya üstü işletim sistemine sahip herhangi bir Samsung cihazda sunulan bu özellik yakında daha fazla Android cihazda kullanılabilecektir.
    Yeni bir cihazın kurulumunu yaptığınızda, sohbetlerinizi eski cihazınızdan yeni cihazınıza güvenli bir şekilde aktarma seçeneğine sahip olacaksınız. Bu işlem için USB-C - Lightning kablosu gerekli olacaktır. Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
    Bu sadece bir başlangıç. Daha fazla kişinin tercih ettikleri platformlar arasında geçiş yapabilmesi ve sohbetlerini güvenli bir şekilde beraberinde götürebilmesi için bu seçeneği kullanıma sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

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