Teknoloji WhatsAppa bu kez de 267 milyon dolar para cezası kesildi
İNTERNET

WhatsApp'a bu kez de 267 milyon dolar para cezası kesildi

WhatsApp, Avrupa Birliği gizlilik yasasını ihlal ettiği için 267 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Veri Koruma Komisyonu, WhatsApp üzerinden elde edilen verilerin tam olarak hangi amaçla kullanıldığının bilinmediğini ve bunun da AB veri gizliliği kurallarını ihlal ettiğini ifade ediyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsAppa bu kez de 267 milyon dolar para cezası kesildi
WhatsApp

Dünyanın en fazla tercih edilen iletişim uygulaması WhatsApp, kişisel verilerin korunması hakkında çok fazla açıklama yapsa da bir türlü istenen adımları atmıyor. Dolayısıyla farklı ülkelerde sık sık para cezasına çarptırılıyor.

Whatsapp'a bu kez de Avrupa Birliği'nin veri gizliliği kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 267 milyon dolar ceza kesildi. Veri Koruma Komisyonu, şirketin verileri tam anlamıyla nasıl kullandığını açıklamadığını da belirtti.

Verilerin hangi amaçla kullanıldığı belli değil.

Komisyon, WhatsAppgizlilikdüzenlemelerinin AB gizlilik politikalarına uygun olması gerektiğinin altını özellikle çiziyor.

Kişisel verilerin tam olarak hangi amaçla kullanıldığının belirtilmemesi bu 267 milyon dolarlık para cezasının asıl sebebi.
Kişisel verilerin tam olarak hangi amaçla kullanıldığının belirtilmemesi bu 267 milyon dolarlık para cezasının asıl sebebi.

Konuyla alakalı olarak WhatsAppsözcüsünün yaptığı açıklama ise şu şekilde:

    WhatsApp güvenli ve özel iletişim taahhüt ediyor. AB'ye sağladığımız bilgilerin şeffaf ve kapsamlı olması için çalıştık.

Bu rakam, her ne kadar WhatsApp için çok büyük bir meblağ olmasa da komisyonun şu ana kadar kestiği en büyük para cezası. Ayrıca gerekli itirazların yapılacağı da belirtilenler arasında.

İlk ceza değil

WhatsApp'a kesilen bu para cezası aslında ilk değil. İletişim uygulaması, verilerin kullanılması nedeniyle geçtiğimiz dönemlerde de birçok farklı ülkede para cezasına çarptırıldı.

WhatsApp zaferi: Sözleşme Türkiye’de uygulanmayacak
TEKNOLOJİ
WhatsApp zaferi: Sözleşme Türkiye’de uygulanmayacak

Avrupa Birliği bu kez WhatsApp'a ceza hazırlığında
TEKNOLOJİ
Avrupa Birliği bu kez WhatsApp'a ceza hazırlığında
Abone Ol Google News
Üç kardeş besihane kurdu

Üç kardeş besihane kurdu

Günde 800 litre süt üretiyor.
WhatsAppa rekor ceza

WhatsApp'a rekor ceza

​Gizlilik ilkelerini ihlal etti AB acımadı
İyidere-İkizdere yolu açılıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde konuşma yapıyor.

Sorumlu düzeydeki 3 terörist etkisiz hale getirildi.

​Nükleer saldırıdan bile etkilenmeyecek

​Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden haftada bir kez test istenebilecek.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen törende konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.