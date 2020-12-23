WhatsApp’ta engelleme nasıl anlaşılır: Engelleme nasıl yapılır nasıl kaldırılır?

Dünyanın en fazla kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, belirli kişilerle iletişim kurmak istemeyenler için çeşitli engelleme seçenekleri sunuyor.

WhatsApp'ta kişi engelleme nasıl yapılır?

Mesajlarını almak, durum güncellemelerini görmek ya da çağrı yapmasını engellemek istediğiniz kişiler için öncelikler WhatsApp üzerinden Ayarlar / Hesap / Gizlilik / Engellenenler ve Yeni Ekle düğmesine tıklamanız gerekiyor.

WhatsApp'ta Engellenen kişiler de aynı listeden görülebiliyor.

Ardından bu bölümde engellemek istediğiniz kişiyi bularak ismine dokunmanız yeterli. Akabinde az önce de bahsettiğimiz üzere kişiden herhangi bir mesaj ya da çağrı alamayacağınız gibi durum güncellemeleri de karşınıza çıkmayacak.

Elbette buna ek olarak farklı engelleme yolları da mevcut. Dilerseniz sohbet penceresindeyken kişinin ismine tıklayıp Kişiyi Engelle / Engelle seçeneğiyle de işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

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WhatsApp'ta herhangi bir kişinin engeli nasıl kaldırılır?

WhatsApp'ta kişi engelleme kadar engeli kaldırma da epey kolay bir işlem. Bunun için Ayarlar / Hesap / Gizlilik / Engellenenler kısmına dokunup daha sonra Düzenle düğmesiyle Engeli Kaldır seçeneğine tıklamanız yeterli.

WhatsApp'ta engellendiğinizi anlamak için öncelikle karşı tarafın profil fotoğrafına bakabilirsiniz.

WhatsApp'ta engelleme nasıl anlaşılır?

WhatsApp'ta engelleme ve engeli kaldırma işlemleri tamam. Peki ama WhatsApp'ta biri tarafından engellendiğinizi nasıl anlarsınız? WhatsApp'ta engellenip engellenmediğinizi anlamak için uygulayabileceğiniz birkaç farklı adım var. Eğer bir kişi sizi engellediyse son görülme ya da çevrimiçi durumunu hiçbir şekilde göremezsiniz. Ayrıca profil profil fotoğrafı için de aynı durum geçerli.

Ek olarak bunlara rağmen karşı tarafa hâlâ mesaj göndermeye çalışırsanız mesajlar onay işaretli şekilde kalır. Yani iletildi bilgisi gözükmez. Doğal olarak bunlarla beraber karşı tarafı arama durumu da ortadan kalkar.

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