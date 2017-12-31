WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor

WhatsApp'a erişimde dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. Milyonlarca kişinin erişim sağlayamadığı WhatsApp'a yaklaşık 10 dakikadır giriş yapılamadı.

'Bağlantınızı kontrol edin' uyarısı veren WhatsApp için çok sayıda kişi Twitter ve Facebook üzerinden paylaşımlarda bulundu.

Problemin dünya genelinde yaşandığı belirtildi.

Yaşanan bağlantı sorununa ilişkin WhatsApp yetkililerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Teknoloji uzmanları, mesajlaşma uygulamasının dünya genelinde yoğun bir şekilde kullanılmış olmasından dolayı çökmüş olabileceğine işaret ediyor.

1 milyardan fazla kullanıcısı var!

Whatsapp 180'den fazla ülkede 1 milyardan fazla kişi kullanıyor.

WhatsApp, yaklaşık 10 yıl önce Yahoo'da toplam 20 yıl geçiren Jan Koum ve Brian Acton tarafından kuruldu. WhatsApp 2014'te 19 milyar dolar karşılığında Facebook'a katıldı, ama tüm dünyada hızlı ve güvenilir bir şekilde çalışan bir mesajlaşma hizmetini geliştirme amacına odaklanmak için ayrı bir uygulama olarak çalışmaya devam ediyor.