Teknoloji WhatsAppta Son Görülme artık kişilere özel oluşturulabilecek
İNTERNET

WhatsApp'ta Son Görülme artık kişilere özel oluşturulabilecek

WhatsApp, şu anda beta kapsamında testlerine devam ettiği özellik sayesinde Son Görülme özelliğinin kişilere özel olarak aktif ya da pasif olarak tanımlanmasını sağlıyor. Bu sayede Son Görülme sistemi herkes için ayrı ayrı tanımlanabiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsAppta Son Görülme artık kişilere özel oluşturulabilecek
WhatsApp

WhatsApp, uzunca bir süredir 'Son Görülme' özelliğini kapatma imkanı sunuyor. Yani böylece isteyen kullanıcılar uygulamaya son giriş yaptıkları zamanın gizli kalmasını sağlayabiliyor.

Hayata geçirilmesi beklenen yeni özellik, son görülmenin kişilere özel belirlenmesini sağlıyor. Bu sayede son görülme zamanı herkes için ayrı ayrı aktif ya da pasif hale getirilebiliyor.

WhatsApp, Gizlilik üzerinden Son Görülme seçeneklerine yeni bir madde daha ekliyor.
WhatsApp, Gizlilik üzerinden Son Görülme seçeneklerine yeni bir madde daha ekliyor.

WhatsApp'ın Son Görülme özelliğinde normal şartlarda üç farklı seçenek var. Bunlar Herkes, Kişilerim ve Hiç Kimse. Ancak şimdi buna bir de Kişilerim Hariç maddesi dahil ediliyor.

Konuyla alakalı yapılan açıklama ise şu şekilde:

    Son görülme durumunuzu kimlerin görebileceğini gizlilik ayarlarından kontrol edebilirsiniz.

Şu anda özelliğin tam olarak ne zaman hayata geçeceği ise belli değil.

WhatsApp, iOS'tan Android'e geçen kullanıcıların sohbetler, fotoğraflar, videolar ve sesli notları kolayca taşıyabilmesini sağlayan yeni özelliğinin detaylarıyla alakalı yeni bir açıklama da yaptı. Böylece tüm verilerin kayıpsız aktarımı söz konusu oluyor.

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