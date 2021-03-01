Teknoloji Windows 10 için Android uygulama desteği geliyor
İNTERNET

Windows 10 için Android uygulama desteği geliyor

Microsoft, bir süredir Windows 10 tarafında destek sağlamak için çaba sarf ediyor. Yeni geliştirilen ve Latte olarak isimlendirilen proje, Android uygulamalarının Windows 10 ile uyumlu hale gelmesini sağlıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Windows 10 Android
Windows 10 Android

Microsoft, geçtiğimiz dönemlerde duyurduğu Astoria projesini iptal edip Windows 10'da uygulamaları çalıştırmak için yeni bir sistem üzerindeki çalışmalara başlamış durumda. Bu noktada Samsung başta olmak üzere birçok şirketle işbirliği de yapılıyor.

Yeni proje Latte olarak isimlendiriliyor ve özellikle Android geliştiricileri tarafından MSIX paketi haline getirilen uygulamalar Microsoft Store'da paylaşılabiliyor. Bu da aslında kıza ve öz şekilde Microsoft'un uzun süredir kafa yorduğu sistemin temellerinin atılması anlamına geliyor. Böylece Windows ve Androiduygulama tarafındaki sayının önemli oranda artması bekleniyor.

Microsoft, aslında Telefonunuz uygulaması üzerinden bir süredir Androidtelefonlar ve bilgisayarlar arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Ama şimdi bu sistem bir adım daha gidiyor.

Microsoft, Android uygulamalarını bilgisayarda çalıştırmaya hazırlanıyor
TEKNOLOJİ
Microsoft, Android uygulamalarını bilgisayarda çalıştırmaya hazırlanıyor
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