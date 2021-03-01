Windows 10 için Android uygulama desteği geliyor

Microsoft, geçtiğimiz dönemlerde duyurduğu Astoria projesini iptal edip Windows 10'da uygulamaları çalıştırmak için yeni bir sistem üzerindeki çalışmalara başlamış durumda. Bu noktada Samsung başta olmak üzere birçok şirketle işbirliği de yapılıyor.

Yeni proje Latte olarak isimlendiriliyor ve özellikle Android geliştiricileri tarafından MSIX paketi haline getirilen uygulamalar Microsoft Store'da paylaşılabiliyor. Bu da aslında kıza ve öz şekilde Microsoft'un uzun süredir kafa yorduğu sistemin temellerinin atılması anlamına geliyor. Böylece Windows ve Androiduygulama tarafındaki sayının önemli oranda artması bekleniyor.

Microsoft, aslında Telefonunuz uygulaması üzerinden bir süredir Androidtelefonlar ve bilgisayarlar arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Ama şimdi bu sistem bir adım daha gidiyor.

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