Xiaomi 17 Ultra detayları sızdı: Göz kamaştıran kamera sistemiyle geliyor

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi 17 Ultra, profesyonel fotoğrafçılara göz kırpıyor. 200 MP’lik periskop sensör, sürekli optik zum ve dört kameralı sistem dikkat çekiyor.





Lansman tarihine dair yeni iddialar

İlk sızıntılar, Xiaomi 17 Ultra’nın 2026’nın ilk yarısında tanıtılabileceğini öne sürüyordu. Ancak son kulis bilgilerine göre marka, lansmanı yıl bitmeden Çin’de gerçekleştirmeyi planlıyor. Böylece yeni model, 2025’in son büyük akıllı telefon sürprizlerinden biri olabilir.





Dörtlü kamera dizilimi: 50 + 50 + 50 + 200 MP

Weibo’daki güvenilir sızıntı hesabı Digital Chat Station, 17 Ultra’nın dörtlü arka kamera sistemine sahip olacağını açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre yapı şöyle olacak:

50 MP ana kamera (daha büyük sensör ve HDR desteği)

50 MP ultra geniş açı

50 MP telefoto

200 MP periskop zum sensörü

Özellikle 200 MP periskop modülünde daha büyük bir sensör ve yenilenmiş optik mimari kullanılacağı, böylece görüntü kalitesinde ciddi bir sıçrama yaşanacağı belirtiliyor.





İki farklı versiyon, kilitli fotoğrafçılık özellikleri

Kulislerde dolaşan bir diğer iddiaya göre Xiaomi 17 Ultra iki farklı versiyon halinde piyasaya çıkacak. Kamera donanımı aynı kalacak; ancak üst seviye versiyonda profesyonel fotoğraf modları ve gelişmiş yazılım yeteneklerinin kilidi açılacak.





Sürekli optik zum dönemi başlıyor

Daha önceki raporlara göre Xiaomi, bu modelle birlikte sürekli optik zum sistemine geçiş yapacak. Bu sayede odak uzaklıkları arasında lens değiştiriyormuş hissi yaratmadan, kesintisiz ve akıcı zum geçişleri sağlanacak.





Kamera sensörlerinde güçlü işbirlikleri

Xiaomi 17 Ultra’da kullanılacak sensör kombinasyonunun şu şekilde olması bekleniyor:

OmniVision OV50X (ana sensör)

Samsung JN5 (ultra geniş + telefoto)

200 MP Samsung HPE (periskop)

50 MP OmniVision OV50M (ön kamera)

Bu yapı, markanın bugüne kadar geliştirdiği en iddialı kamera platformu olarak öne çıkıyor.





Xiaomi çıtayı yeniden yükseltiyor