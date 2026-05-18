Xiaomi 17T Pro özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı: 7.000 mAh batarya dikkat çekiyor

Xiaomi 17T serisinin tanıtım tarihi netleşti

Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi, uzun süredir sızıntılarla gündemde olan Xiaomi 17T serisinin tanıtım tarihini resmen açıkladı. Şirketin paylaşımına göre Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro modelleri 28 Mayıs tarihinde kullanıcıların karşısına çıkacak.

Şirket ayrıca yeni seriyi, “T serisindeki en büyük yükseltme” olarak tanımladı. Yeni modellerin özellikle performans, ekran ve batarya tarafında önemli değişikliklerle gelmesi bekleniyor.

Xiaomi 17T ve 17T Pro’da hangi özellikler öne çıkıyor?

Paylaşılan bilgilere göre standart Xiaomi 17T modelinde MediaTek’in Dimensity 8500 Ultra işlemcisi kullanılacak. Xiaomi 17T Pro modelinde ise üst segmentte konumlanan Dimensity 9500 yonga setinin yer alması bekleniyor.

Cihazların öne çıkan teknik detayları şöyle:

Xiaomi 17T:

6,59 inç AMOLED ekran

FHD+ çözünürlük

120Hz yenileme hızı

6.500 mAh batarya

67W hızlı şarj desteği

Xiaomi 17T Pro:

6,83 inç AMOLED ekran

FHD+ çözünürlük

144Hz yenileme hızı

7.000 mAh batarya

100W kablolu hızlı şarj

50W kablosuz hızlı şarj desteği

Kamera tarafında sensör farkı dikkat çekiyor

Kamera özelliklerinde iki modelin benzer bir kurulumla gelmesi bekleniyor. Her iki cihazda da:

50 MP ana kamera

50 MP telefoto sensör

5x optik yakınlaştırma

12 MP ultra geniş açı kamera

yer alacağı belirtiliyor.

Ancak ana sensör tarafında farklılık bulunuyor. İddialara göre Xiaomi 17T modelinde Light Fusion 800 sensörü kullanılacak. Xiaomi 17T Pro modelinde ise daha gelişmiş Light Fusion 950 sensörünün tercih edilmesi bekleniyor.

Avrupa fiyatları da ortaya çıktı

Bellek tarafında her iki modelin de 12 GB RAM ile satışa sunulması bekleniyor.

Sızdırılan Avrupa fiyatlandırmasına göre:

Xiaomi 17T’nin 12 GB RAM + 256 GB depolama sürümünün 749 eurodan başlaması,

Xiaomi 17T Pro’nun 12 GB RAM + 512 GB depolama seçeneğinin ise 999 euro fiyat etiketiyle gelmesi

bekleniyor.