Xiaomi sürücüsüz otomobil projeleri geliştiren Deepmotion'ı satın aldı

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, uzun süredir elektrikli ve sürücüsüz otomobiller üzerinde çalışmalar yapıyor. Bu projeler şimdi yeni satın alınan Deepmotion şirketiyle daha da efektif bir hal alacak gibi görünüyor. Toplamda 77.3 milyon dolara tamamlanan satın alma, Xiaomi için çok büyük önem taşıyor.

Deepmotion, sürücüsüz otomobil projesinin geliştirilmesinde Xiaomi'ye büyük katkı sağlayacak gibi görünüyor.

Xiaomi'nin ilerleyen süreçlerdeki hedefi elektrikli araçlar geliştirerek farklı ülkelere bunları pazarlamak. Hatta bu nedenle geçtiğimiz dönemlerde elektrikli otomobil projesine toplamda 10 milyar dolarlık bir yatırım yapıldığını da duyurmuştu. Dolayısıyla bu satın alma aslın da Çinli şirket için çok önemli bir aşama anlamına geliyor. Peki ama Deepmotion nedir?

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Deepmotion nedir? Bundan tam 4 yıl önce kurulan Deepmotion, esasında sürücüsüz otomobiller için çeşitli yazılımlar geliştiriyor.

Konuyla alakalı olarak Xiaomi Başkanı Wang Xiang'ın da bir açıklaması var. Şöyle ki:

Bu satın almayla birlikte Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine odaklanıyoruz.

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