Teknoloji Karar alındı Xiaomi Mi markasını sonlandırıyor
MOBİL

Karar alındı: Xiaomi Mi markasını sonlandırıyor

Çinli akıllı telefon üreticisi, yeni modellerini Mi altında sergiliyor. Fakat şirket yeni bir karar alarak Mi markası yerine Xiaomi'nin kullanılacağı doğrulandı. Hatta ilk olarak Mi Mix 4 yerine yeni ürün Mix 4 isimlendirmesiyle satışa çıkacak.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Karar alındı: Xiaomi Mi markasını sonlandırıyor
Xiaomi

Xiaomi, Mi ürün markasını aşamalı olarak kaldıracağını duyurdu. Bu yılki Mi 11 gibi tepe seviyesi akıllı telefonlar da dahil olmak üzere ürünler artık Xiaomi adını taşıyacak.

Şirket sözcüleri konuyla alakalı şu açıklamayı yapıyor:

    2021'nün üçüncü çeyreğinden itibaren Xiaomi'nin Mi ürün serisinin adı Xiaomi olarak değişecek. Bu değişiklik, küresel marka varlığımızı birleştirecek ve markayla ürünler arasındaki algı farkını kapatacak. Değişikliğin tüm bölgelerde yürürlüğe girmesi biraz zaman alabilir.

Yani artık Xiaomi markası altında Mi takısı kullanılmayacak.
Yani artık Xiaomi markası altında Mi takısı kullanılmayacak.

Xiaomi, Redmi markasını hala etrafta tutacağını söylüyor. Bu da üst düzey Xiaomi ürünlerinin Redmi ürünlerinin yanında ayrı bir çizgi oluşturacağı anlamına geliyor. Şirkete göre Xiaomi ürünleri 'teknolojinin zirvesini temsil ediyor ve birinci sınıf bir deneyim sunuyor'. Redmi ürünleri ise 'daha erişilebilir bir fiyat noktasında büyük yenilikler getiriyor ve daha genç bir kitleyi hedefliyor.'

Bu ay Mi Mix serisindeki en yeni telefonun duyurusu Xiaomi Mix 4 şeklinde isimlendirilecek. Önceki telefonlara Mi Mix 3 ve Mi Mix 3 adı verilmişti.

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