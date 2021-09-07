Teknoloji Xiaomi zararlı uygulamaları engellemek için Saf Mod özelliğini duyurdu
İNTERNET

Xiaomi zararlı uygulamaları engellemek için Saf Mod özelliğini duyurdu

Xiaomi, Android uygulamalarının farklı kaynaklardan yüklenmesinin önüne geçmek amacıyla Saf Mod isimli özelliği sisteme ekliyor. Böylece zararlı olabilecek uygulamaların telefonlara farklı kaynaklardan kurulmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Testler devam ederken özelliğin tam anlamıyla ne zaman hayata geçeceği ise belli değil.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Xiaomi zararlı uygulamaları engellemek için Saf Mod özelliğini duyurdu
Xiaomi

Uygulamaları farklı mağazalardan yüklemek, uzun zamandır Android ekosisteminin en çok arzu edilen özelliklerinden biri. Android'i iOS'tan ayıran en büyük detay da tam olarak bu. Ancak bu durum beraberinde birtakım riskleri de getiriyor. Zira zararlı uygulamalar kişisel verileri kolayca ele geçirebiliyor.

Yeni ortaya çıkan detaylara göre Xiaomi, bunu engellemek için SafMod olarak isimlendirilen yeni bir özelliği devreye sokuyor. Bu sistem, kullanıcıların Xiaomi telefonlara Android uygulamalarını farklı mağazalardan yüklemesinin önüne geçiyor. Etkinleştirildiğinde, kullanıcılar resmi olmayan kaynaklardan ve uygulama havuzlarından APK yükleyemiyor.

Xiaomi, Saf Mod ile birlikte farklı kaynaklardan gelen zararlı uygulamaları engellemeyi temel alıyor.
Xiaomi, Saf Mod ile birlikte farklı kaynaklardan gelen zararlı uygulamaları engellemeyi temel alıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisine göre telefonlara indirilen APK'ların yüzde 40'ı güvenlik denetiminden geçmiyor. Bu arada, indirmelerin yüzde 10'u riskli uygulama olarak kabul görüyor. Yeni modun temel amacı ise yanlışlıkla APK indirmeleri ve arka plan yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önlemeyi temel alıyor.

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