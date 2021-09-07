Xiaomi zararlı uygulamaları engellemek için Saf Mod özelliğini duyurdu

Uygulamaları farklı mağazalardan yüklemek, uzun zamandır Android ekosisteminin en çok arzu edilen özelliklerinden biri. Android'i iOS'tan ayıran en büyük detay da tam olarak bu. Ancak bu durum beraberinde birtakım riskleri de getiriyor. Zira zararlı uygulamalar kişisel verileri kolayca ele geçirebiliyor.

Yeni ortaya çıkan detaylara göre Xiaomi, bunu engellemek için SafMod olarak isimlendirilen yeni bir özelliği devreye sokuyor. Bu sistem, kullanıcıların Xiaomi telefonlara Android uygulamalarını farklı mağazalardan yüklemesinin önüne geçiyor. Etkinleştirildiğinde, kullanıcılar resmi olmayan kaynaklardan ve uygulama havuzlarından APK yükleyemiyor.

Xiaomi, Saf Mod ile birlikte farklı kaynaklardan gelen zararlı uygulamaları engellemeyi temel alıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisine göre telefonlara indirilen APK'ların yüzde 40'ı güvenlik denetiminden geçmiyor. Bu arada, indirmelerin yüzde 10'u riskli uygulama olarak kabul görüyor. Yeni modun temel amacı ise yanlışlıkla APK indirmeleri ve arka plan yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önlemeyi temel alıyor.

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