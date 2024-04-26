YandexART 1.3 tanıtıldı

Yandex, gizli difüzyon (latent diffusion) yoluyla görüntü üretmek için geliştirilmiş teknolojiyle donatılmış YandexART 1.3’ü tanıttı. Metin komutlarını daha iyi anlamasını ve farklı formatlarda daha gerçekçi görüntüler oluşturmasını sağlayan YandexART'ın yeni sürümü, Türkiye dahil tüm dünyada Shedevrum uygulamasında kullanıma açıldı.

Yandex, modelin kullanıcı istemlerini daha iyi anlamasını sağlamak için eğitim veri setine sentetik metinler olarak bilinen ve sinir ağı tarafından oluşturulan ayrıntılı resim açıklamaları da eklerken, söz konusu veri kümesi 850 milyondan fazla resim-metin çiftini içerecek şekilde genişletilmiş. Ayrıca, YandexART'ın kullanıcı istemlerinden daha fazla ayrıntıyı dikkate almasını sağlamak için modele iki metin kodlayıcı dahil edilerek YandexART'ın metin komutlarını doğru bir şekilde yorumlamasını ve bunları makine tarafından okunabilir verilere dönüştürmesi sağlanmış.