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Teknoloji

YandexART 1.3 tanıtıldı

Yandex, kullanıcıların metin yoluyla paylaştığı açıklamaları kullanıma hazır görüntü ve animasyonlara dönüştüren yapay sinir ağının geliştirilmiş bir sürümü olan YandexART 1.3'ü duyurdu.

Abdulkadir Önder
16:09 - 26/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
yandexART 1.3
yandexART 1.3

Yandex, gizli difüzyon (latent diffusion) yoluyla görüntü üretmek için geliştirilmiş teknolojiyle donatılmış YandexART 1.3’ü tanıttı. Metin komutlarını daha iyi anlamasını ve farklı formatlarda daha gerçekçi görüntüler oluşturmasını sağlayan YandexART'ın yeni sürümü, Türkiye dahil tüm dünyada Shedevrum uygulamasında kullanıma açıldı.

Yandex, modelin kullanıcı istemlerini daha iyi anlamasını sağlamak için eğitim veri setine sentetik metinler olarak bilinen ve sinir ağı tarafından oluşturulan ayrıntılı resim açıklamaları da eklerken, söz konusu veri kümesi 850 milyondan fazla resim-metin çiftini içerecek şekilde genişletilmiş. Ayrıca, YandexART'ın kullanıcı istemlerinden daha fazla ayrıntıyı dikkate almasını sağlamak için modele iki metin kodlayıcı dahil edilerek YandexART'ın metin komutlarını doğru bir şekilde yorumlamasını ve bunları makine tarafından okunabilir verilere dönüştürmesi sağlanmış.

Güncellenen YandexART, kullanıcıların 16:9, 4:3 veya 3:4 dahil olmak üzere çeşitli formatlarda görüntüler oluşturmasına olanak tanıyarak bu görüntüleri dergi kapaklarında, televizyonlarda ve daha fazla mecrada kullanılabilir hale getiriyor.

#teknoloji
#Yapay Zeka
#yandex
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