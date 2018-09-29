Yapay zekalı güvenlik kameraları silahları tespit edecek

Eldeki silahı tespit eden yapay zeka destekli güvenlik kamerasından bir görüntü.

Athena Security isimli güvenlik şirketi, polislerin işini kolaylaştıracak yapay zeka destekli yeni nesil güvenlik kameralarını tanıttı. Nesneleri birçok açıdan inceleyen kameralar, yüzde 99 hassasiyetle çalışıyor.

Çevrede bir silah gördüğü an bulut sistemi aracılığıyla en yakın polis merkeziyle iletişime geçebilen kamera, güvenlik güçlerinin işini kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Tüm testlerden başarıyla geçen kameranın daha gelişmiş bir haliyle önümüzdeki yıllarda hayatımıza girmesi bekleniyor. Kendi kendine öğrenme özelliğine sahip yapay zekanın, ilerleyen zamanlarda sadece silah ve benzeri suç araçlarını değil potansiyel suçluları da tespit etmesi bekleniyor.