Yeni nesil AirPods'lar MagSafe destekli olabilir

iPhone 13'ün tanıtılmasına bir hafta kala, yeni nesil AirPods hakkındaki söylentiler de artmaya başladı. Ortaya çıkan yeni patent, kablosuz kulaklığın yeni versiyonunun MagSafe destekli olacağı yönünde. Yani aslında bu da AirPods'un doğrudan MagSafe sayesinde şarj olabileceğini gösteriyor.

ABD Federal İletişim Komisyonu'na yapılan bir başvuru, yeni ürün hakkındaki ayrıntıların netleşmesinde önemli rol oynuyor. Görsellerde yenilenen AirPods kutusu ve bununla birlikte kablosuz şarj sistemi yer alıyor.

Ayrıca yeni MagSafe'in de dört farklı telefonu destekleyeceği de belirtilenler arasında. Yani bu da iPhone 12 ve iPhone 13 serilerini kapsayacak demek oluyor.

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