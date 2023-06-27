|
Teknoloji

Yeni özellik yolda: WhatsApp'ın sansürleri aşan özelliği iPhone'lara geliyor

WhatsApp, internet kesintilerinden etkilenmemek için yeni proxy desteği özelliğini kullanıma sunmaya başladı.

13:52 . 27/06/2023 Salı
Diğer
Arşiv

Arşiv

WhatsApp, internet kesintilerinden etkilenmemek için yeniproxy desteğigeçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Kullanıcılar, artık uygulamanın engellendiği ülkelerde hizmete erişmek için proxy sunucularını kullanabilecek.

WhatsApp proxy desteği iPhone'lara geliyor

2.23.13.10 kodlu Android beta sürümde tespit edilen özellik, şimdi de iOS beta sürümünde karşımıza çıkıyor. Bazı beta sürüm kullanıcıları tarafından deneyimlenebilen özellik, yakında tüm kullanıcılara açılacak. Yeni özellik, WhatsApp'a sansür uygulanan, yani WhatsApp'ın yasak olduğu ülkelerde uygulamaya erişilmesini sağlayacak. Proxy özelliği için öncelikle WhatsApp'ın son sürümüne ihtiyacınız var. Daha sonra Ayarlar > Depolama ve veriler > Proxy yolunu izleyin ve özelliği aktif edin. Son olarak WhatsApp, yalnızca uygulamaya bağlanılamadığında proxy kullanılması gerektiğini söylüyor.


#WhatsApp
#Android
#proxy
11 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Düzce Bayram Namazı Saati 2023 - Düzce Kurban Bayram Namazı Saat Kaçta Kılınıyor?