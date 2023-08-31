Yerli lojistik robot 'TARQAN' TEKNOFEST'te görücüye çıktı: Bir tona kadar ağırlık taşıyabiliyor

Yerli lojistik robot "TARQAN" TEKNOFEST'te.
Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli ürünler sergileniyor. Bunlardan biri de lojistik robot TARQAN oldu.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 194 milimetre yüksekliğe sahip ve sınıfının en incesi olarak tanımlanan robot, fulfilment (bir ürünün müşteriye teslimine kadar olan sürecin tamamı) depolarındaki hız ve verimliliği artırmak üzere geliştirildi.
OPLOG firması tarafından üretilen robot, depo içi verimliliği yüzde 400'e kadar çıkarıyor ve geleneksel depolarda karşılaşılan insan kaynaklı sipariş toplama hatalarını yüzde 99,99 azaltıyor. Toplama hızını da geleneksel depo süreçlerine kıyasla 3 kat artıran TARQAN, ürünlerin tüketicilere eksiksiz ve zamanında ulaşmasını sağlıyor.
"Lojistik artık önemli bir rekabetçi güç"
Firmanın Kurucusu ve Genel Müdürü Halit Develioğlu, AA muhabirine, 10 yıldır lojistik alanında faaliyet gösterdiklerini söyledi.
Dijitalleşen ticaretin e-ticaretle büyüdüğünü belirten Develioğlu, "e-Ticaret dünyasında da lojistik oldukça önemli. e-Ticaret depolarında personel, vakitlerinin önemli bir kısmını ürünlerini arayarak, bunları bularak geçiriyorlar. Depo içinde yapmış oldukları faaliyetlerinin bir kısmı burada yürümekle geçiyor." diye konuştu.
- "Gelecekte ülkemizi ticari alanda başarılara taşıyabilecek"
Develioğlu, yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri lojistik robot TARQAN'ın depolama alanında sunduğu hizmette hız ve verimliliğe odaklandığını bildirdi.
Robotun, özellikle personel verimliliğini artırdığını vurgulayan Develioğlu, "Geliştirdiğimiz ürün, personelimizin yürümekten bağımsız olarak verimli çalışmasını sağlıyor. İnternetten bir sipariş gerçekleştiğinde otomatik olarak bu robotlar, ilgili ürünleri takım arkadaşımıza getirerek, ürünün hızlı bir biçimde toplanmasını, sipariş hazırlanmasını ve tüketiciyle buluşmasını sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Develioğlu, robotun 1 tona kadar ağırlık taşıyabilme kapasitesine sahip olduğu bilgisini vererek, şunları kaydetti:
Robotun Ankara'da üretildiğini ifade eden Develioğlu, firmanın İngiltere, Almanya ve ABD'de bulunan yerleşik depolarında da kullanıldığını, böylelikle hem Türkiye'de hem de dünyada ticaret yapan tüm firmalara önemli bir güç katacağını anlattı.
Develioğlu, teknoloji dünyasında geliştirilen bir ürüne çok farklı isimler koymanın mümkün olduğunu belirterek, "Bu topraklardan çıkmış güçlü bir karakter olarak TARQAN, hepimizi globalde gururlandıracak." dedi.