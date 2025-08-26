Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Otomobil
Yıllar sonra sürpriz karar: Doğan ve Şahin efsaneleri 2026'da geri dönüyor

Yıllar sonra sürpriz karar: Doğan ve Şahin efsaneleri 2026'da geri dönüyor

09:3626/08/2025, Salı
G: 26/08/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber
Bu sayede hem nostalji arayan kullanıcılar hem de güncel ihtiyaçlara yönelik beklentiler karşılanmış olacak.
Bu sayede hem nostalji arayan kullanıcılar hem de güncel ihtiyaçlara yönelik beklentiler karşılanmış olacak.

TOFAŞ'ın 90'larda ürettiği Şahin ve Doğan otomobillerin, günümüz teknolojisiyle yenilenerek gelecek yıl satışa sunulması bekleniyor. Fiat ve Koç Holding'in karar aşamasında olduğu öğrenilirken, otomobiller geçmişe gönderme yapacak.

Tofaş ve Stellantis birleşmesi kapsamında Rekabet Kurumu'na uygun bütçeli bir SUV araç üreteceğinin taahhüdünü veren Koç Holding, otomobil pazarındaki hakimiyetini güçlendirmek için yeni girişimlerini sürdürüyor.


TOFAŞ tarafından 1990'lı yıllarda üretilen ve uzun yıllar boyunca Türkiye'nin en çok kullanılan otomobil modellerine dönüşen 'Şahin' ve 'Doğan' modelleri, 2026 yılı itibarıyla yeniden yollara dönmeye hazırlanıyor.

YENİ TASARIM ESKİ RUH

Otomobil tutkunları tarafından hala büyük ilgi gösterilen modellerin, yeni üretilecek araçların tasarım aşamasında etkili olması beklenirken, üretilecek araçların iç aksamı ve teknolojik destekleri ise tamamen günümüz standartlarını karşılamış olacak.


Gelecek yıl itibarıyla iki modelin de yeni versiyonlarının üretimine başlanması beklenirken, yeniden üretilecek modellerin, geçmişin ikonik tasarım çizgilerini koruyarak günümüz teknolojisiyle donatılacağı belirtiliyor.

Bu sayede hem nostalji arayan kullanıcılar hem de güncel ihtiyaçlara yönelik beklentiler karşılanmış olacak.

#TOFAŞ
#Araba
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ PROMOSYONU TAVAN YAPTI: Emekli promosyon 2025 en yüksek hangi banka? İşte güncel rakamlar