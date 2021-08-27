Teknoloji YouTube KOVID-19 hakkında yanlış bilgi içeren 1 milyon videoyu sildi
İNTERNET

YouTube KOVID-19 hakkında yanlış bilgi içeren 1 milyon videoyu sildi

YouTube, pandeminin başından bu yana KOVID-19 hakkında yayınlanan toplam 1 milyondan fazla videoyu kaldırdı. Bundan sonraki süreçte sıkı denetimin devam edeceği de açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
YouTube KOVID-19 hakkında yanlış bilgi içeren 1 milyon videoyu sildi
YouTube

Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal platformlar KOVID-19 hakkındaki yanlış bilgilerle mücadele etmeye devam ederken YouTube da büyük bir temizlik operasyonu başlattı. Platform, bazı videoların insanları özellikle olumsuz etkilediğini belirterek toplamda 1 milyondan fazla video sildi.

KOVID-19 konusundaki içeriklerde ciddi manada bir denetleme söz konusu.
KOVID-19 konusundaki içeriklerde ciddi manada bir denetleme söz konusu.

Konuyla alakalı olarak bir açıklama da yapan YouTube Ürün Sorumlusu Başkanı Neil Mohan, 2020'den bu yana hiçbir bilimsel dayanağı olmayan videoların kaldırıldığını ve bu tür içeriklerin dünyaya zarar verdiği için silindiğin i açıkladı.

Mohan ayrıca Dünya Sağlık Örgütü ve Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri gibi kurum ya da kuruluşların bilgilerinin güvenli olduğunu belirterek, yönergeler doğrultusunda hareket edildiğini de ekledi.

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