YouTube yetişkinlere çocuk içerikleri öneriyor

YouTube sayfalarınız, aniden çocuklara yönelik içeriklerle dolup taştıysa yalnız değilsiniz. Google'ın bir algoritma değişikliği, video önerilerinde çizgi film ve tekerlemelerin daha çok görünmesine neden oldu.

YouTube'a kaydolmak için 13 yaşında veya daha büyük olmak gerekiyor, ancak hizmet yine de küçük çocuklar arasında çok popüler. Ne yazık ki çocuklara yönelik kalitesi düşük videolar da YouTube üzerinde oldukça ünlüler. Çocuklara yönelik bazı videolar masumlar ancak gerçek anlamda tüyler ürpetici bazı videolar da var.

Bloomberg'e göre algoritma değişikliğinin amacı, Federal Ticaret Komisyonu'nu (FTC) yatıştırmak, çocuklara yönelik kaliteli içerik sağlayan kanalları öne çıkarırken diğerlerini bastırmak idi. Bu noktada yetişkinlerin de önceki izleme alışkanlıkları yok sayıldı ve akışları renkli çizgi filmlerle dolduruldu. Bir kullanıcı, bu videolarda inatla "ilgilenmiyorum" seçeneğini kullandığını, bir süre sonra eski önerilerin geri geldiğini söylüyor.

YouTube'un çocuklara yönelik işe yaramaz videoları ortadan kaldırması çok önemli bir iş, ancak umarız algoritma, yetişkinlere okul öncesi çocuk videoları göstermekten yakında vazgeçer.