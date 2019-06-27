Yükselen trend: Çocuk dostu siteler

Son yıllarda çocukların e-ticaret sitelerine olan ilgisi hızla artıyor. Çocuklar ailelerine aldırmak istedikleri eşyaları e-ticaret sitelerinde aratıyor, fiyat karşılaştırması yapıyor. Okulların tatil olmasıyla beraber çocukların internette ürün aratma istatistiklerinde ani bir yükseliş olduğuna işaret eden Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “İstedikleri karne hediyelerini internette aratıyorlar. Fiyat kıyaslaması yaparak ailelerini hangi siteden alabilecekleri konusunda yönlendiriyorlar. Yaz tatili boyunca çocuklarda internet kullanımının doğal olarak artması e-ticaret sitelerine de yansıyor” dedi.

Çocuk dostu site konsepti

Sadece yetişkinlerin değil, günümüz çocuklarının da e-ticaret siteleri için potansiyel müşteri olduğunu ifade eden Çiğdemli, çocuk dostu site anlayışının geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Alışverişi yapan yetişkinler olsa da, ne alınacağı konusunda çoğu zaman çocukların karar mercii olduğunu dile getiren Çiğdemli, çocukların en çok spor giysi, elektronik ve oyun kategorisinde internet araması yaptığını belirtti. Çocuk dostu online mağaza konseptinin dünyada yükselen trend haline gelmeye başladığını ifade eden Çiğdemli şunları aktardı:

“Çocuklar daha karmaşık desenleri ve hareketleri yetişkinlere kıyasla kolaylıkla fark edebilir. Detayları algılama kapasiteleri daha yüksektir. Ayrıca videolu içerik tüketmeyi daha çok tercih ederler. Site tasarımlarının ve ürün tanıtımlarının bu doğrultuda hazırlanması geri dönüşleri arttıracaktır. Sitelerin çocuklara yönelik hazırlanmış versiyonları da tasarlanabilir.”