Yüzlerce dilde çeviri cepte

Yabancı dil kurslarının pabucunu dama atan dijital platformlar, kullanıcılara onlarla farklı seçenek sunarak hayatı kolaylaştırıyor. Bir neslin kabusu olan İngilizce bilmeme teknoloji sayesinde günlük hayatımıza daha fazla girdi. Anlık çeviri uygulamaları, istediğin dilde sesli ve görüntülü konuşma imkanları da bireylere yabancı dil eksikliğini aratmıyor. Dil öğrenme konusunda tembellik yapan, ‘Artık bizden geçti’ veya ‘Yeteneğim yok’ diyenler için yapay zeka destekli sistemler de devreye giriyor.

GOOGLE TRANSLATE AÇIK ARA ÖNDE

Makine öğrenmesi alanında en başarılı çeviri yazılımı hala Google Translate diyebiliriz. Çok dilli çeviri, kolay kullanım, ücretsiz, hızlı ve mobil kullanım için konuşma moduyla öne çıkıyor. Yurt dışında herhangi bir tabela ve ürünün üzerinde ne yazdığını öğrenmek için kameranızı içeriğe yaklaştırmanız yeterli. Kendini sürekli geliştiren bu uygulama Türkçe gibi takılardan oluşan zor bir dili, metinleri, belgeleri ve web sitelerini bir dilden hedef dile çevirmenize olanak sağlıyor.

AKADEMİK METİNLER VE ÖDEVLER EMİN ELLERDE

Özellikle akademik çeviri ve ödev hazırlama konusunda öne çıkan bir diğer uygulamanın adı DeepL. AI çeviri araçlarında başarılı performans gösteren bu teknoloji, sezgisel arayüzü ve Windows ve iOS ile sorunsuz entegrasyonuyla biliniyor. Metin sınırı olmadan 25 dilde çeviri yapan DeepL, Windows uzantısıyla şirketler için birebir. GPT-4 de son dönemde dikkat çeken çeviri performansı sergiliyor. 50’den fazla dil seçeneği bulunuyor. Hukuk, finans ve kamu alanındaki belgeleri çevirmek için Alexa da etkili bir araç diyebiliriz. Saniyeler içinde 100 belge çevirirken, sektör dosyalarında etkili performans sergiliyor.

Dil öğrenmek için bire bir

Yabancı dil öğrenme uygulamaları arasında ilk sırada geleni Duolingo diyebiliriz. Dünya çapında 25 milyonu aşkın kullanıcısı olan platform, öğrenme sürecini eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyor. Uygulamayı Android ve iOS cihazlarınıza ücretsiz indirebilirsiniz. Bazı dersleri ücretsiz erişime açan Memrise, dil öğrenme sürecini yine oyun haline getirerek abonelerine sunuyor. Farklı kategorilerde kendinizi deneyebilirsiniz. Babbel isimli uygulama başlangıç, orta ve ileri seviyelerde yaklaşık 10 dakikalık dersleri ile öne çıkıyor. Çeviri ve konuşma pratiği yapabileceğiniz seçenekleri de mevcut. Kısa videolarla İngilizce öğrenmek isteyenler için Voscreen’i tavsiye edebiliriz. Busuu ise video, kelime doldurma ve gramer testleri ile öne çıkıyor.







