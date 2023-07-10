|
Özgün

Temmuz ayı Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatırılacak?

Aile destek ödemesinin yatıp yatmayacağı merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen Kabine toplantısı sonrası müjdeyi vermişti. Bu gelişmenin ardından temmuz aile destek ödemelerinin ne zaman yatacağı araştırılmaya başlandı. Temmuz ayı aile destek ödemesi tarihi, ne zaman yatacak? Paralar zamlı mı yatacak?

12:04 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Aile Destek Ödemeleri

Aile Destek Ödemeleri

Bir süredir ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelere her ay en az 850 TL, en çok 1.250 TL olmak üzere Aile Destek Paketi ödemesi yapılıyor. Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin 12 ay süreyle devam edeceği açıklanmış, son ödemeni temmuz ayında yapılacağı belirtilmişti. Peki, temmuz ayı Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri uzatıldı mı?

DEVAM KARARI ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Türkiye Aile Destek Programı’nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uzatma kararını yineledi.

TEMMUZ AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile destek yardımı temmuz ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Temmuz ayı ödemelerinin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

DESTEK ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını açıkladı. Aile destek ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme kararı alınmadı.



#aile destek ödemesi
#aile destek parası
#temmuz aile destek ödemesi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe transferi patlattı: Alexander Djiku’yu Beşiktaş’tan önce kaptı