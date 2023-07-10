Bir süredir ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelere her ay en az 850 TL, en çok 1.250 TL olmak üzere Aile Destek Paketi ödemesi yapılıyor. Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin 12 ay süreyle devam edeceği açıklanmış, son ödemeni temmuz ayında yapılacağı belirtilmişti. Peki, temmuz ayı Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri uzatıldı mı?

DEVAM KARARI ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Türkiye Aile Destek Programı’nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uzatma kararını yineledi.

TEMMUZ AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile destek yardımı temmuz ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Temmuz ayı ödemelerinin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

DESTEK ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını açıkladı. Aile destek ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme kararı alınmadı.







