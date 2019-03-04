ÖZGÜN HABERLER

Teos Village Otel

Doğa ile iç içe konumu, yenilenmiş yüzü ve kaliteli hizmet anlayışı ile Teos Village; şehrin hızlı temposu içerisinde keyifli bir mola, hayal edilenin ötesinde bir tatil imkanı sunuyor.

iLAN Diğer
​Teos Village Otel

​Teos Village Otel

Yeşilliklerle çevrili, turkuaz sularıyla huzur veren Teos Village’de dilerseniz çayınızı kahvenizi yudumlayacağınız, dilerseniz lezzetli mutfağından çıkan lezzetleri tadacağınız bahçemizle karşılaşacaksınız…

Her gün parlayan güneşin tadını geniş ve gölgeli terasta çıkarabilirsiniz! Maksimum konfor göz önünde tutularak yenilenen tesisimizde gün boyu keyifle vakit geçirebilirsiniz.

Teos Village İzmir, Seferihisar bölgesinde bulunmaktadır. Teos Village denize sıfır konumuyla dikkat çekmektedir. Tatiliniz boyunca çocuklarınızın güvenli bir şekilde ağırlanabilmesi için çocuk kulübü bulunmaktadır.

Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır. 2 adet açık yüzme havuzu ile keyifli bir tatil yaşayabilirsiniz. Tesis Herşey Dahil konseptinde hizmet vermektedir. Tesiste bulunan açık restaurant, kapalı restaurantta yemeklerinizi yiyebilirsiniz.

Odanızda bulunan merkezi klima/split klima ile oda sıcaklığınız ayarlanabilir.

Konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz TV, telefon ve oda kasası standart odalarda mevcuttur.

Aksiyon sever tatilciler için dalgıçlık okulu imkanı bulunmaktadır.

Bay ve bayanlara ait özel iki plaj ve iki yüzme havuzumuz sayesinde tüm aile fertleri denizin, güneşin ve kumun tadını çıkarabilir.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

        Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

        Çok yakında!
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.