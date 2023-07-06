Threads nedir sorusu birçok kişinin gündeminde Threads, Meta tarafından geliştirilen metin tabanlı, merkezsiz bir sosyal medya platformudur. Bağımsız bir platform olmasına rağmen, Threads'e giriş yapmak için Instagram kullanıcı adları ve bilgileri gerekmektedir. Threads uygulama nasıl kullanılıyor? Threads nasıl özelliklere sahip? Uygulamaya telefonunuza nasıl indirebilirsiniz? Threads bilgisayarda kullanılabilir mi? Threads hakkında merak edilen soruları sizin için cevapladık.

Threads nasıl indirilir?

Threads nasıl indirilir sorusunun cevabını bu bölümde yer verdi. Threads'e erişmek için kullanıcılar, akıllı cihazlarının uygulama mağazalarını kullanabilirler. iOS işletim sistemine sahip bir telefondan App Store'a girerek veya Android işletim sistemine sahip bir telefondan Google Play Store'a girerek Threads uygulamasını indirebilirsiniz. Bu şekilde, Threads'i kolayca cihazınıza yükleyebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Instagram Threads indirme adımları:

App Store / Google Play Store’u açın. Instagram Threads olarak aratın. Siyah simgeli uygulamaya dokunun. Geliştiricinin Instagram olduğundan emin olun. Threads İndir butonuna dokunun.

Threads uygulmasına nasıl giriş yapılır?

Threads'ın işleyişi ise şu anlık Twitter ile yüksek oranda benzerlik gösteriyor. Threads uygulamasını indirip açtıktan sonra, alt kısımda size özel olarak "Instagram ile giriş yap" butonu görünecektir. Bu butona tıkladıktan sonra, isterseniz Instagram profilinizden tüm bilgilerinizi çekebilir ya da manuel olarak doldurabilirsiniz. Profil oluşturma sürecinden sonra, Instagram takipçilerinizi takip etme seçeneğiniz de bulunmaktadır. Tabii ki isterseniz bu aşamayı da atlayabilirsiniz.

Threads hesap açma nasıl yapılır?

Threads Instagram uygulamasını telefonunuza yükledikten sonra kullanmak için öncelikle kaydolmanız gerekiyor. Threads üye olma adımları oldukça basit. İşte adım adım Threads hesap nasıl açılır görelim:

Threads uygulamasını açın.

Instagram ile giriş yap’a dokunun.

Instagram’dan içe aktara dokunun.

Herkese açık veya gizli profili seçin.

Takip edeceğiniz kişileri seçin.

Threads’e katıl butonuna dokunun.

Instagram hesabı ile Threads giriş yapabilme

Instagram'daki kullanıcı adını koruma

Yazılı formatta paylaşım yapabilme imkanı

Paylaşımlara fotoğraf veya video ekleyebilme

Paylaşımları Instagram hikayelerinde paylaşabilme

Paylaşımları beğenebilme

Paylaşımları yeniden paylaşabilme

Threads bilgisayarda kullanılabilir mi?

Mark Zuckerberg'in Twitter'a rakip uygulaması Threads Meta, Android Google Play Store'da ve iOS App Store'da en çok indirilen sosyal ağ uygulamalarının başında geliyor. Threads hem telefondan hem de bilgisayardan kullanılabilmekte.

Threads özellikleri nedir?

Threads özellikleri merak ediliyor. Threads kullanıcıları, paylaşımları için Instagram takipçilerine bildirim gönderebilme imkanına sahiptir. Ayrıca, engellenen kelimeler ve hesaplar da doğrudan Threads hesabınızla uyumlu hale getirilebilir. Twitter'a kıyasla daha yüksek bir karakter sınırı bulunmaktadır. Threads platformunda 500 karakterlik bir sınıra sahip olacaksınız. Bu şekilde, daha uzun ve detaylı iletiler paylaşma imkanı elde edersiniz.

Threads'te nasıl profil oluşturulur?

Threads'te bir profil oluşturmak için Instagram hesabınızla oturum açmanız gerekir. Threads'in Android veya iOS uygulamasını yükledikten sonra "Instagram ile giriş yap" seçeneğine tıklamanız yeterli.

Threads profilimi nasıl düzenlerim?

Profil sayfanızı açtıktan sonra karşınızda "Profili düzenle" kısmı çıkacak. Buradan isim değiştirebilir, biyografi ve bağlantı ekleyebilirsiniz. İsterseniz fotoğrafınızı da değiştirebilirsiniz.

Instagram'daki arkadaşlarımı Threads'te nasıl takip edebilirim?

Bunun için yine profile giriş yapmak ve sağ üst köşedeki iki çizgiye tıklamak gerekiyor. Bu menüden uygulamaya dair birçok değişiklik yapabiliyor; aynı zamanda arkadaşlarınızı davet edip takip edebiliyorsunuz.

Threads profilimdeki değişikler Instagram profilimi etkiler mi?

Hayır, Threads'te yapılan biyografi, fotoğraf gibi değişiklikler Instagram profilinizde bir değişikliğe neden olmaz. İki uygulama birbirine entegre olsa bile bağımsız uygulamalar.

Threads'te nasıl içerik oluşturabilirim?

Bunun için uygulamada altta, en ortada bulunan kısma tıklamanız yeterli. Buradan dilediğinizi yazabiliyor, yazdığınız içeriği görsel olarak destekleyebiliyorsunuz.

Threads gönderileri en fazla kaç karakterden oluşabilir?

Gönderiler, maksimum 500 karaktere sahip olabilir. Bu gönderiler link, fotoğraf ve 5 dakikaya kadar uzunlukta video içerebilir.

Threads'te kişileri kısıtlayabilir miyim?