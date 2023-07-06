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Twitter'a alternatif olan Threads nasıl indirilir?

Twitter'ın patronu Elon Musk’un tweet görüntüleme sınırlamasının ardından Facebook ve instagram’ın sahibi Meta şirketi, Threads adlı bir uygulamayı devreye soktu. Threads uygulaması, 100'den fazla ülkede kullanıma girdi. Threads indirme işlemi saatler içinde rekorlara koşarken, 5 milyondan fazla kişi Threads hesap açtı. Yeni platforma kullanıcıların Instagram hesapları aracılığıyla giriş yapabilmekte. Peki Threads nasıl hesap açılır? Threads uygulama nasıl nereden indirilir? İşte Threads indirme linki.

14:56 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Threads indirme linki

Threads indirme linki

Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra pek çok kez tepki çeken kararın altına imza attı. Bu, Twitter benzeri uygulamalar sayısında artış yaşanmasına neden oldu. Facebook'un sahibi Meta, Twitter'a rakip bir uygulama olan Threads'i kullanıma açtı. Threads'in kullanıma sunulmasının ardından Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, "Threads'e hoş geldiniz" paylaşımını yaptı.

Threads nasıl indirilir?

Threads'in iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve bu ülkelerde uygulamanın App Store ve Google Play Store'dan indirebileceği bildirildi.

Threads Nasıl Kullanılır?

Threads uygulamasını indirin.

Uygulamayı açın.

"Instagram ile Giriş Yap" seçeneğini seçin.

Instagram hesap bilgilerinizi girin.

"Giriş yap" butonuna basın.

"Instagram'dan aktar" seçeneğini seçin.

"Herkese açık profil" veya "Gizli profil" seçeneğine dokunun.

Listeden istediğiniz hesapları takip edin.

"Threads'e Katıl" butonuna basın.

Kalp simgesinin solundaki simgeye dokunarak paylaşım yapabilirsiniz.

Threads özellikleri neler, kullanıcıya ne sunuyor?

Threads, metin tabanlı içeriği paylaşmak ve gerçek zamanlı konuşmalar yapmak için ayrı bir alan sağlayan bir uygulama olarak duyuruldu.

Threads’te, Twitter’da olduğu gibi yazılı mesajların yanı sıra linkler, fotoğraflar ve videolar paylaşılabiliyor.

Uygulamanın arayüzü Twitter'a benzerliğiyle dikkat çekerken, Threads'te 500 harfe kadar paylaşım yapılabiliyor.

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#Threads uygulama
#Threads indirme linki
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