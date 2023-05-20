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Olympiakos Monaco'yu 76-62 yenerek finale yükseldi

THY EuroLeague Final Four’da Litvanya’nın Kaunas şehrinde bulunan Zalgirio Arena’da düzenlenen maçların ilkinde Olympiakos ile Monaco karşılaştı. Yunan ekibi rakibini 76-62 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Olympiakos’un 3. çeyrekteki savunması maça damga vurdu. 3. çeyrekte sadece 2 sayıda kalan AS Monaco, EuroLeague tarihine geçti. Monaco, 2 sayıyla Final Four tarihinde bir çeyrekte en az sayı atan takım oldu. Olympiakos - Monaco maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

10:18 . 20/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Olympiakos 76-62 Monaco Maç Özeti İzle (VİDEO)

Olympiakos 76-62 Monaco Maç Özeti İzle (VİDEO)

Turkish Airlines EuroLeague Final Four’unun yarı final ilk müsabakasında Olympiakos, AS Monaco’yu 76-62 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.

OLYMPİAKOS - MONACO MAÇ ÖZETİ

Olympiakos - Monaco maç özetini izlemek için

İlk yarıyı 12 sayı farkla geride kapatan Yunanistan temsilcisi, üçüncü çeyrekte müthiş bir performans ortaya koyarak Monaco’yu sadece 2 sayıda tuttu. Hücumda ise 27 sayı atan Olympiakos, maçın final periyoduna 13 sayı farkla önde gitti.

3. çeyrekte sadece 2 sayıda kalan AS Monaco, böylelikle negatif şekilde EuroLeague tarihine geçti. Monaco, 2 sayıyla Final Four tarihinde bir çeyrekte en az sayı atan takım oldu.

Kırmızı-beyazlı ekip, EuroLeague tarihinde ise rekoru egale etti. Daha önce Zalgiris, 2013-14 sezonunda temsilcimiz Anadolu Efes ile oynadığı karşılaşmanın 3. çeyreğinde sadece 2 sayı atabilmişti.

2004-05 sezonunda ise temsilcimiz Anadolu Efes, bu sefer İtalyan temsilcisi Benetton Treviso’yu ilk çeyrekte sadece 2 sayıda tutmayı başarmıştı.

OLYMPİAKOS - REAL MADRİD FİNAL KARŞILAŞMASI NE ZAMAN?

Turkish Airlines EuroLeague'de Olympiacos ile Real Madrid arasındaki final karşılaşması, 21 Mayıs Pazar günü oynanacak. Bu karşılaşmanın öncesinde ise Monaco ile Barcelona, 3'üncülük mücadelesi verecek.



#Olympiakos
#Monaco
#Turkish Airlines EuroLeague Final Four
#THY
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