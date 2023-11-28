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THY son dakika olarak duyurdu: İstanbul Havalimanı’nda 56 seferi iptal edildi

İstanbul'da bu akşam beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan toplam 56 seferi iptal ettiği duyurdu. İşte THY iptal edilen uçak seferleri sorgulama ekranı.

15:50 - 28/11/2023 Salı
Güncelleme: 16:04 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
THY iptal olan uçak seferleri

THY iptal olan uçak seferleri

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY'nin 28 Kasım tarihli 56 seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Üstün, yaptığı açıklamada, "Değerli misafirlerimiz; 28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır.

THY HANGİ TARİHLİ UÇAK SEFERLERİ İPTAL?

İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz" denildi.

#thy
#uçak seferleri
#istanbul havalimanı
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