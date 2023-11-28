THY iptal olan uçak seferleri
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY'nin 28 Kasım tarihli 56 seferinin iptal edildiğini duyurdu.
Üstün, yaptığı açıklamada, "Değerli misafirlerimiz; 28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır.
THY HANGİ TARİHLİ UÇAK SEFERLERİ İPTAL?
İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz" denildi.