Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için 28 Kasım Salı günü kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunmasının ardından bugün kentte lodos etkisini gösterdi. İstanbul il genelinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklenirken vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da ve tüm yurtta 29 Kasım Çarşamba hava durumu tahminlerine bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.