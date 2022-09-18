TOKİ sosyal konut 2+1, 3+1 konut seçimi ne zaman yapılacak?

TOKİ sosyal konut 2+1 ve 3+1 konut tercihleri ne zaman seçilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) internet sayfasından derlenen bilgilere göre, Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek. Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak. Projeye ilişkin merak edilen soru ve cevaplar, TOKİ'nin sosyal medya sayfasında şöyle yer aldı:

TOKİ başvuru sırasında 2+1, 3+1 konut tipi seçilebilecek mi?

TOKİ sosyal konut başvurularında, konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek 'Konut Belirleme Kurası' ile belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesinde en çok merak edilen konut, iş yeri ve arsa fiyatlarını da açıkladı. İşte Erdoğan'ın açıkladığı konut ve iş yeri fiyatları...

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2+1 evler: Proje kapsamında 2+1 konutların/evlerin aylık taksiti 2 bin 280 lira olacak. Toplam değeri 608 bin lira olan evler yüzde 10 peşinatla 240 ay vadeyle ödenecek.

3+1 evler: Proje kapsamında 3+1 konutların/evlerin aylık taksiti 3 bin 187 lira olacak. Toplam değeri 850 bin lira olan evler yüzde 10 peşinatla 240 ay vadeyle ödenecek.

İş yeri: İş yerleri 350 bin liradan başlayan fiyatlarla 120 ay vade ile aylık 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle ödenecek.

TOKİ arsa fiyatları

Proje kapsamında 350-500 metrekarelik müstakil parsel veya hisseli parsel şeklinde konutlar için altyapısı hazır arsalar da satışa sunulacak.

Müstakil parsel arsalar: İlk grupta olan ve fiyatı 192 bin 500 lira olan müstakil parselli arsaların aylık taksidi 1604 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek.

Hisseli parsel arsalar: İkinci grupta olan ve fiyatı 112 bin 500 lira olan hisseli parsel arsaların aylık taksidi 937 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek.

TOKİ sosyal konut başvuru şartları

Konut başvuruları için;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

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Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama,

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç),

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması,

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir,

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

TOKİ e devlet arsa satışı başvuru şartları

T.C. vatandaşı olması,

18 yaşını doldurmuş olmak,

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O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek. Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

Yoksul ve dar gelirli olmak.

Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

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Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması

Başvuru tarihleri daha sonra duyurulacaktır.

(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)

E devlet TOKİ işyeri başvurusu şartları

T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler,

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Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması,

Başvuru Bedeli: 2.000 TL

Başvuru tarihleri daha sonra duyurulacaktır.

ÖZGÜN TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu, ücret iadesi yapılır mı? Sosyal konut başvuru ücreti iadesi ve yatırma!