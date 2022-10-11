Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Afyon TOKİ arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve vade sayıları

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında konut başvuruları 14 Eylül'de açıldı. Şimdi de 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular başladı.Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kapsamında duyurulan 'İlk Evim Arsa' ve 'ilk iş yerim' projesi kapsamında Samsun'da hangi ilçelerde yapılacağı da belli oldu.

TOKİ Tekirdağ arsa satışı nerede hangi ilçelerde?

TOKİ Tekirdağ arsa yerleri: Tekirdağ merkez, Çerkezköy, Hayrabolu, Malkara, Marmara Ereğlisi, Muratlı, Saray.

TOKİ Edirne arsa yerleri

TOKİ Edirne’de arsa satış yerleri: Edirne merkez, Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü

TOKİ Kırklareli arsa satışı nerede hangi ilçelerde?

Kırklareli merkez, Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar, Vize

TOKİ Kütahya arsa satışı yerleri hangi ilçede?

TOKİ Kütahya arsaları Kütahya merkez, Altıntaş, Aslanpaşa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Emet, Gediz, Pazarlar, Tavşanlı,

TOKİ Afyon arsa satışı nerede hangi ilçelerde?

Afyonkarahisar TOKİ arsa satışı yerleri ise Afyon merkez, Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hcalar, İhsaniye, İscehisar, Kızılören, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut

TOKİ arsa başvuruları nasıl yapılacak?

TOKİ'nin arsa başvuruları için e-Devlet'te kimlik numarası uygulaması getirildi.

Arsa başvurularında e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için kademeli alınan başvurular kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar bugün ve yarın, "2" olanlar 12 Ekim'de, "4" olanlar 13 Ekim'de, 6 olanlar 14 Ekim'de, 8 olanlar ise 15 Ekim'de başvuru yapabilecek.

Vatandaşlar 16 Ekim'den itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın başvuruda bulunabilecek.

TOKİ arsa başvuru ekranı için tıklayın

TOKİ arsa başvuru şartları neler?

• T.C. Vatandaşı olmak. • 18 yaşını doldurmuş olmak. • O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak (Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.) • Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması. • Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır. • İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak. • Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

TOKİ arsa peşinat ne kadar?

Arsa çıkması durumunda vatandaş bedelin 1/10'unu peşin, geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödeyecek. Arsa tahsisi yapılacak kişiden noter onaylı taahhütname alınacak.

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TOKİ arsa fiyatları ne kadar?

TOKİ arsa fiyatları, müstakil parseller için 192 bin 500 lira, hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan başlıyor.

Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadelerle TOKİ’nin faizsiz ödeme modeliyle vatandaşlarımıza satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan ve taksitleri de 937 liradan başlayacak şekilde belirlendi.