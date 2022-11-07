TOKİ Kars kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

TOKİ Kars kura çekiliş sonuç tarihi netleşti. TOKİ sosyal konut kura çekilişi başladı. TOKİ ilk olarak Şırnak ve Ardahan'daki sosyal konutlar için kura çekilişi gerçekleştirildi. 16 Kasım 2022 tarihine kadar 12 ilde TOKİ sosyal konut kura çekilişi tamamlanmış olacak. Peki, Kars TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?
KARS TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Kars kura çekilişi 8 Kasım Salı günü saat 9:00'da gerçekleştirilecek.
KARS TOKİ KONUTLARI KAÇ ADET?
Kars'ta 1070 konut için kura çekimi gerçekleştirilecek.
KARS HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
Kars'ta iki ayrı bölgede TOKİ konutları inşa edilecek. Bunlar:
Merkez
Sarıkamış
TOKİ KURA ÇEKİMİNİN YAPILACAĞI İLLER, KONUT SAYILARI VE TARİHLER
7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450, Ardahan 250 konut
8 Kasım Salı: Kars 1.070, Siirt 903 konut
9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550, Batman 1.850 konut
10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut
10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut
11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut
13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut
15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut
16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut
13 Eylül 👉🏼 İlk Evim İlk İş Yerim Projemizi açıkladık.
40 gün sonra 👉🏼 5.615 konutun temellerini attık.
2 ay bile olmadan İLK KURALARI ÇEKİYORUZ!
Yarın başlayıp 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız.
250 bin konutun kurası da mart ayına kadar bitecek! pic.twitter.com/xmJKpsrJPe
13 Eylül 👉🏼 İlk Evim İlk İş Yerim Projemizi açıkladık.
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