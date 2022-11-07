Özgün TOKİ Kars kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
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TOKİ Kars kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

TOKİ Kars kura çekiliş tarihi belli oldu. TOKİ kura çekilişleri bugün 7 Kasım'da başladı. İlk olarak Şırnak ve Ardahan'da yapılacak TOKİ konutları için kura çekilişi sona erdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kars için kura çekilişi tarihini de açıkladı. Peki, TOKİ Kars kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? TOKİ Kars kura çekilişi sonuçları nasıl öğrenilecek? Kars TOKİ kura çekilişi hangi ilde, kaç tane? İşte detaylı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ KARS KURA ÇEKİLİŞİ: TOKİ 8 Kasım Kars kura çekilişi saat kaçta açıklanacak? Hangi illerde, kaç adet konut yapılacak?
TOKİ Kars kura çekilişi

TOKİ Kars kura çekiliş sonuç tarihi netleşti. TOKİ sosyal konut kura çekilişi başladı. TOKİ ilk olarak Şırnak ve Ardahan'daki sosyal konutlar için kura çekilişi gerçekleştirildi. 16 Kasım 2022 tarihine kadar 12 ilde TOKİ sosyal konut kura çekilişi tamamlanmış olacak. Peki, Kars TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

KARS TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Kars kura çekilişi 8 Kasım Salı günü saat 9:00'da gerçekleştirilecek.

KARS TOKİ KONUTLARI KAÇ ADET?

Kars'ta 1070 konut için kura çekimi gerçekleştirilecek.

KARS HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Kars'ta iki ayrı bölgede TOKİ konutları inşa edilecek. Bunlar:

Merkez

Sarıkamış

TOKİ KURA ÇEKİMİNİN YAPILACAĞI İLLER, KONUT SAYILARI VE TARİHLER

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450, Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1.070, Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550, Batman 1.850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut

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