TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI: TOKİ başvurusu ne zaman başlayacak?

250 bin TOKİ sosyal konut projesi başvuruları için geri sayım sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla 81 il valiliklerine gönderilen genelge, projenin detaylarını belirlemeye yönelik önemli adımların atıldığını duyurdu. Genelge doğrultusunda, illerde arazi tespiti ve belgelerin hazırlanması işlemleri hızlandırılacak. Dar gelirli vatandaşları uygun fiyatlarla ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ, başvuru sürecine Bakanlık duyurusu ile başlanacağı bilgisini paylaştı. 250 bin sosyal konutun ihale süreci Haziran 2025'e kadar devam edecek. Başvurular hakkında detaylı bilgiler ise ilerleyen dönemde açıklanacak. Peki, 2025 TOKİ 250 bin konut başvuru süreci ne zaman başlayacak? İşte tüm ayrıntılar.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı.

Buna göre, 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Başvurular 2025 Haziran ayında sonra başlayacak. Ancak konut başvuruları tarihi ve şartları için henüz açıklama gelmedi.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN, TARİH BELLİ OLDU MU, ŞARTLARI NELER?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Türkiye genelinde konut sahibi olmayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal konut uygulamalarının hayata geçirileceği belirtildi.

Ancak konut başvuruları tarihi ve şartları için henüz açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

81 İLİN VALİLİĞİNE GENELGE GÖNDERİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla gönderilen genelgede, sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi.

Toplu Konut idaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hazırlanan ve Bakan Kurum’un imzaladığı "Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi" 81 ilin valiliklerine gönderildi. Genelgede sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi. Anayasa’daki "konut hakkının" vurgulandığı genelgede, ‘Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre kartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler’ hükmü hatırlatıldı.

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