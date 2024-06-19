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Toyota Corolla Sedan fiyatı ne kadar? 2024 model fiyat listesi

Toyota Corolla Sedan, Türkiye'de en çok tercih edilen sedan modellerinden biri olmaya devam ediyor. 2024 model yılı için de Toyota Corolla Sedan, farklı donanım seviyelerine sahip 4 versiyonla satışa sunuluyor. İşte Toyota Corolla Sedan 2024 model fiyat listesi.

11:11 - 19/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:11 - 19/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Toyota Corolla Sedan fiyat listesi
Toyota Corolla Sedan fiyat listesi

Toyota Corolla Sedan, yıllardır Türkiye'de en çok tercih edilen sedan modellerinden biri olmayı sürdürüyor. Model model bakıldığında en çok satan 5 otomobil arasında Toyota Corolla 13.489 adet satışı ile 4. sırada yer almakta.

2024 model yılı için de Toyota Corolla Sedan, yenilenen tasarımı, güçlü motorları ve gelişmiş teknolojileri ile öne çıkıyor. İşte
Toyota Corolla Sedan 2024 model fiyat listesi
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