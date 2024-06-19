Otomotiv sektörü, her ay değişen satış rakamları ve tüketici tercihlerine göre dinamik bir yapıya sahiptir. Mayıs ayında en çok satan araba marka ve modellerini sizler için derledik. Bu bilgiler, araç almayı düşünenler ve sektörü yakından takip edenler için rehber niteliğinde olacaktır. Togg T10X satış rekoru kırarak BMW ve Tesla’yı katladı. İşte Mayıs ayında en çok satan araba marka ve modelleri satış raporu listesi.