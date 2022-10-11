Trabzon, Ordu, Samsun, Giresun, Rize TOKİ arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ’de konut başvurularından sonra arsa başvuruları da 10 Ekim tarihinden itibaren başladı. Trabzon, Ordu, Samsun, Giresun, Rize’de yaşayan vatandaşlar TOKİ arsa yerlerinin araştırıyor. 1 milyon TOKİ arsa başvuruları 7 Kasım 2022 tarihinde kadar devam edecek.

TOKİ Trabzon arsa satışı nerede hangi ilçelerde?

TOKİ Ordu arsa satışı nerede hangi ilçelerde?

Ordu TOKİ arsa satışı yerleri Fatsa ve Ünye'de yer almakta.

TOKİ Samsun arsa satışı nerede hangi ilçelerde?

Samsun TOKİ arsa satışı yerleri Alaçam, Bafra, Kavak, Ladik ve Yakakent’te yer almakta.

TOKİ Giresun arsa satışı nerede hangi ilçelerde?

Giresun'da TOKİ arsa yerleri Şebinkarahisar, Alucra, Giresun merkez, Çamoluk, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere'de yer almakta.

TOKİ Rize arsa satışı nerede hangi ilçelerde?

Rize'de TOKİ arsa konutları merkezde yer almakta.

TOKİ arsa başvurusu nereden ne zaman yapılacak?

Arsa başvurularında e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için kademeli alınan başvurular kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar bugün ve yarın, "2" olanlar 12 Ekim'de, "4" olanlar 13 Ekim'de, 6 olanlar 14 Ekim'de, 8 olanlar ise 15 Ekim'de başvuru yapabilecek.

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Vatandaşlar 16 Ekim'den itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın başvuruda bulunabilecek.

TOKİ arsa başvuru ekranı için tıklayın

TOKİ arsa başvuru şartları

• T.C. Vatandaşı olmak.

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak (Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.)

• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.

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• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.

• İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

TOKİ arsa peşinat ne kadar?

Arsa çıkması durumunda vatandaş bedelin 1/10'unu peşin, geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödeyecek. Arsa tahsisi yapılacak kişiden noter onaylı taahhütname alınacak.

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TOKİ arsa fiyatları ne kadar?

TOKİ arsa fiyatları, müstakil parseller için 192 bin 500 lira, hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan başlıyor.

Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadelerle TOKİ’nin faizsiz ödeme modeliyle vatandaşlarımıza satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan ve taksitleri de 937 liradan başlayacak şekilde belirlendi.

Hangi ilde ne kadar TOKİ arsa satışı yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada TOKİ arsa satışlarında illerin arsa listelerini açıkladı. Buna göre, Kayseri’de 25 bin TOKİ arsası satışa sunulacak. Konya'da 55 bin, Gaziantep'te 45 bin, Şanlıurfa'da 40 bin, Adana'da 35 bin, Diyarbakır'da 30 bin, Eskişehir'de 28 bin, Van'da 26 bin 700, Hatay'da 25 bin, İzmir'de 25 bin, Kayseri'de 25 bin, Antalya'da 23 bin, Balıkesir'de 20 bin, Manisa'da 18 bin konut yapılacak arsa geliştirildi.

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Sosyal konut başvurusu yapan vatandaşlar konut arsasına da başvurabilecek mi?

Vatandaşlar hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir. Her ikisinin de kurasına katılabilir. Şayet ikisi birden çıkarsa birini tercih edebilecek.

Konut arsası alan vatandaşlara sağlanacak imkanlar nelerdir?

İlk defa vatandaşlarımıza altyapıları ve imarı hazırlanmış, ev yapmaya hazır arsa alternatifiyle düşük gelir grubuna mensup vatandaşlarımıza şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma imkânı sağlanacak. Bu arsaları, piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlarımıza sunuyoruz. Arsayı alan vatandaşımız, burada belirlenen projeye uygun şekilde ve belirlenen süre içinde kendi evini yapabilecek. Gerekli teknik ve hukuki destekleri, Bakanlık olarak, TOKİ olarak istisnasız her vatandaşımıza sunacağız. Evin inşa sürecinde hak sahiplerine mimari ve mühendislik desteği de verilecek. Ayrıca, yine müşterek parsellerde hak sahiplerinin çoğunluk sağlamaları durumunda TOKİ Başkanlığımız buradaki konutları yapma hususunda da her türlü proje desteğini verecek.

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TOKİ konut arsası alan ne zaman ev yaptırabilecek?

Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde (altyapısı tamamlanmış ise) konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şart olacak. Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde (altyapısı tamamlanmış ise) konutunu yapmaya başlamaları ve imar planı koşullarına göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şart olacak.

ÖZGÜN TOKİ hangi ilde arsa satışı olduğunu açıkladı: İl il arsa yerleri