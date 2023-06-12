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2023-2024 sezonu yaz transfer dönemi tarihleri belli oldu

Süper Lig'de 2022-23 sezonu sona erdi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Fenerbahçe, Rangers'ta forma giyen İngiliz futbolcu Ryan Kent'i transfer ettiğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2023-24 transfer sezonu tarihleri açıklandı. Peki, Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak?

14:49 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Süper Lig yaz transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri

Süper Lig yaz transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi. Transfer ve tescil döneminin 26 Haziran'da başlayacağı açıklandı.

Birinci transfer ve tescil dönemi ne zaman sona erecek?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi. Buna göre; Birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlayıp, 15 Eylül'de sona erecek.

2023-2024 sezonu ara transfer dönemi ne zaman?

Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp, 9 Şubat 2024'te kapanacak.

2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi ne zaman başlayacak?

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir. Buna göre; 2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2023/24'te yabancı oyuncu kuralı nasıl olacak?

TFF, 2023-24 sezonunda geçerli olacak yabancı kuralını da daha önce duyurmuştu. Yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda sahada en fazla 8 yabancı, A Takım listesine ise en fazla 14 yabancı futbolcu bulunabileceğini belirtilmişti. Buna göre, 2023-2024 sezonunda Süper Lig ekipleri sahada en fazla 8 yabancı oyuncuya yer verebilecek. A takım kadrosunda ise en fazla 14 yabancı oyuncu olacak.


#Süper Lig transfer dönemi
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