TRT sinyal yok hatası çözüm yolları: TRT 1 Şifresiz Frekans ile sinyal yok hatası nasıl çözülür?

"TRT 1 Şifresiz Frekans ile sinyal yok hatası nasıl çözülür?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EURO 2024 maçlarını canlı olarak izlemek isteyen izleyiciler, TRT sinyal yok hatasıyla karşılaşabiliyor. TRT 1'de sinyal yok ve yayın yok hataları, maç yayınlarını izlemek isteyenlerin en sık yaşadığı sorunlar arasında yer alıyor. TRT 1, şifresiz maç yayını için yaptığı uyarıları her yayında vurguluyor. UEFA'nın uluslararası yayın hakları nedeniyle diğer ülkelerden yayının izlenememesi için şifre konulduğu belirtiliyor. TRT 1'in güncel frekans bilgileriyle bu sorunların çözülebileceği ifade ediliyor. TRT'nin neden çekmediği ve siyah ekran sorunlarının çözümü de bu frekans güncellemeleriyle sağlanabiliyor. Peki, TRT neden çekmiyor ve açılmıyor? İşte şifresiz yayın için TRT BISS KEY şifresi ve detaylı bilgiler
TRT 1 NEDEN ŞİFRELİ VE YAYIN YOK HATASI VERİYOR?
TRT 1'in (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) zaman zaman şifreli yayın yapmasının nedeni yayın hakları gereğiyle gerçekleşmektedir. Bazı spor müsabakaları, filmler veya özel etkinliklerin yayın hakları ulusal sınırlarla sınırlıdır. Bu nedenle, TRT 1 bu tür içerikleri yayınlarken sadece Türkiye sınırları içinde izlenmesini sağlamak için şifreleme kullanabilir.�
TRT 1 ŞİFRELİ SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?
EURO2024 maçlarını izlerken TRT 1’in şifreye girmesi durumunda, güncel TRT-1 frekanslarını girerek bu sorunu çözebilirsiniz. İşte adım adım nasıl yapacağınız:
En Basit Yöntem: TKGS Güncelleme
Menü Tuşuna Basın: Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın.
Kurulum ve TKGS Güncelle: Menüden "Kurulum" seçeneğine girin ve "TKGS Güncelle" seçeneğini bulun. TKGS Güncelleme Modu kapalı olacak.
Güncellemeyi Başlatın: Güncellemeyi başlat dedikten sonra işlem tamamlanacaktır.
Diğer Yöntem: Manuel Frekans Güncelleme (Biss Key veya TP Ekle)
Menü Tuşuna Basın: Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın.
TP Ekle: Menüden "TP Ekle" seçeneğini bulun. Bu seçenek genellikle ayarlar veya kanal ayarları bölümünde yer alır.
Güncel TRT1 Frekanslarını Girin: "TP Ekle" seçeneğine girdikten sonra, mavi tuşa basarak yeni TP ekleme ekranına geçin.
Frekans: 11794
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4
Okey Tuşuna Basın: Güncel frekans bilgilerini girdikten sonra "Okey" tuşuna basarak frekansları kaydedin.
Exit ile Çıkın: Menüden çıkmak için "Exit" tuşuna basın.
Yeni Kanalları Bulun: Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir. Kanal listesinin sonuna giderek TRT1 HD’yi bulun.
TRT 1'i bulun: TRT1 HD’yi bulduktan sonra, maçları kaldığınız yerden izlemeye devam edebilirsiniz.